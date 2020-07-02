Александр Лукашенко: «Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны»

Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я говорю прямо и без двойных смыслов: уже через месяц мы будем определять судьбу нашей страны. Если только мы пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями. Белорусами, которые всегда относились с большим уважением к тому, что было сделано предшественниками.
Через месяц вы и только вы будете определять не то, кто будет Президентом – это проще всего – вы будете определять будущее своей страны. Мы с вами прожили вместе четверть века, как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали и растили нашу молодежь, которая, к сожалению, разнородна, но так было всегда, больше-меньше, но она была разнородной. На нее обижаться нечего. Если где-то она не такая, значит, не доработали мы.
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Знаю, что у старшего поколения, среднего поколения, тех, кто работает, трудится, живет как и основная масса людей – они правильно оценивают ситуацию в стране. И я все больше встречаюсь с людьми мыслящими, умными людьми, толковыми трудягами, все больше и больше чувствую какую-то жалость к себе. Они пытаются меня в чем-то успокоить.
Так вот я вам скажу главное, просто вас верну в то, о чем я всегда говорил: я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли.
И я в этой президентской кампании не потому, что я, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны.
Как могли, как мог, так и строил. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, мы живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малышку или малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди, из других стран завидуют – наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось. Это сделали мы с вами, поэтому 9 августа без всякой жалости (не надо смотреть на Лукашенко, что вот он наш, он с нами был – жалость нам не союзник) вы должны, как в народе говорят, взять голову в руки, подумать и решить вопрос. Лукашенки приходят и уходят, будут другие. Он не вечен, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться.
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