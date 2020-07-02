Александр Лукашенко: «Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны»

Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я говорю прямо и без двойных смыслов: уже через месяц мы будем определять судьбу нашей страны. Если только мы пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями. Белорусами, которые всегда относились с большим уважением к тому, что было сделано предшественниками. Через месяц вы и только вы будете определять не то, кто будет Президентом – это проще всего – вы будете определять будущее своей страны. Мы с вами прожили вместе четверть века, как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали и растили нашу молодежь, которая, к сожалению, разнородна, но так было всегда, больше-меньше, но она была разнородной. На нее обижаться нечего. Если где-то она не такая, значит, не доработали мы. Президент Беларуси: люди толпами шли к Минску, чтобы попросить хотя бы 10 долларов, чтобы прокормить семью

Знаю, что у старшего поколения, среднего поколения, тех, кто работает, трудится, живет как и основная масса людей – они правильно оценивают ситуацию в стране. И я все больше встречаюсь с людьми мыслящими, умными людьми, толковыми трудягами, все больше и больше чувствую какую-то жалость к себе. Они пытаются меня в чем-то успокоить. Так вот я вам скажу главное, просто вас верну в то, о чем я всегда говорил: я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли. И я в этой президентской кампании не потому, что я, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны.