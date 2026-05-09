Не только треугольники, но и секретки – рассказываем о письмах военных лет и военной цензуре

Письма с фронта приходили особые, треугольником, чтобы текст оставался внутри. Писали на чем придется, на обрывках немецких плакатов, на оберточной бумаге, на тетрадных листках. Главное было успеть после боя, перед атакой, в пятиминутной тишине, когда еще можешь написать «Жив, здоров, бейте фашистов».

Валерия Яскевич, корреспондент: Когда я держу вот такой листок, мне кажется, что время останавливается. Его не отправляли в конверте. Его складывали на коленке в окопе при свете коптилки и ждали месяцами, иногда годами.

Виктор Русецкий, старший научный сотрудник отдела письменных и изобразительных источников Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Писали про жизнь в тылу, про эпизоды своего армейского быта, повседневности.

Эти треугольники ждали. Их носили у самого сердца. Перечитывали до дыр. Почтальона ждали с таким же трепетом, как боеприпасы. Потому что письмо – это нить. Тонкая, но связь с домом.

Виктор Русецкий:

Уже с первых недель войны начинает проявляться такое понятие, как военная цензура. Становится все сложнее определить место, откуда писалось письмо. Цензура немножко ослабевает в момент уже освобождения Беларуси, по мере освобождения стран Европы и боев на территории Германии.

Тогда уже всем было очевидно, что Победа близка. И соответственно, можно уже рассказывать о том, как освободили город, как громят фашистов. Такой красной нитью проскальзывает ощущение тревоги, волнения, что письмо не дойдет.