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Живая память войны: ветеран Петр Упоров встречает 81-ю победную весну

09 мая 2026 08:21
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В эти цветущие дни мая низкий поклон ветеранам войны и всем тем, кто помнит те страшные события. Увы, живых свидетелей Великой Отечественной немного. А тем, к кому сегодня еще можно прийти и поклониться в благодарность – уже около 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живая память войны: ветеран Петр Упоров встречает 81-ю победную весну-2

Среди тех, кто приближал победный май 45-го, и Петр Яковлевич Упоров. Он воевал в составе 1-го и 2-го Белорусских фронтов, участвовал в легендарной операции «Багратион». События тех героических лет оставили в его душе след, который не подвластен времени. 

На тихой Университетской улице Гомеля, где каждый дом хранит свою историю, стоит особенный. На нем – скромная табличка: «Здесь живет ветеран». Его двери всегда открыты для гостей, которые приходят с почтением к человеку, чья жизнь сама по себе подвиг – Петру Яковлевичу Упорову. 

Живая память войны: ветеран Петр Упоров встречает 81-ю победную весну-4

Петр Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как поживаете?
Хорошо.
Это вам.
Ого, спасибо. 

Живая память войны: ветеран Петр Упоров встречает 81-ю победную весну-6

Несмотря на вековой возраст, память о Великой Отечественной войне жива, словно вчерашний день. События тех героических лет оставили в его душе след, который не подвластен времени.

Петр Упоров вырос на Урале, в шахтерском поселке Буланаш. Едва началась мобилизация, он собрался на фронт. Но повестка пришла только в 43-м, когда исполнилось 18 лет. Вспоминает: больше всего боялся, что в армию не возьмут из-за роста – всего полтора метра. 

Когда юношу определили в связисты, рост оказался даже подспорьем – легче прижиматься к земле пока над головой гремят артобстрелы. Чтобы обеспечить связь между подразделениями он ползком тащил тяжелые катушки с кабелем на себе, соединяя разрывы проводов.

Живая память войны: ветеран Петр Упоров встречает 81-ю победную весну-8

Петр Яковлевич воевал в составе 1-го и 2-го Белорусских фронтов, участвовал в легендарной операции «Багратион». Однажды при форсировании Немана перебило кабель, проложенный по дну реки. Связист нырнул в холодную воду, нашел оборванные концы и сумел их соединить. Особенно памятным стал эпизод, благодаря которому фронтовик получил медаль «За боевые заслуги». В районе украинского Радомышля Петр Упоров 32 раза под градом снарядов восстанавливал связь, не позволив замолчать фронтовому эфиру. В августе 44-го в Польше его ранило.

Живая память войны: ветеран Петр Упоров встречает 81-ю победную весну-10

Петр Упоров, ветеран Великой Отечественной войны:
Одна в руку, другая в ногу. Я после госпиталя на фронте уже не был, а уже был при штабе. Я в полк попал телефонно-телеграфный. Там до конца войны был и после войны служил.

После завершения войны Петра Упорова направляют в Нюрнберг, где проходит судебный процесс над нацистами. Он телеграфировал его полностью, держа связь напрямую с Москвой и Берлином. В 47-м году вернулся домой, к мирной жизни. Но о фронте, о товарищах – не забывает. Петр Яковлевич и сегодня безошибочно узнает своих сослуживцев на старых фронтовых снимках, даже 80 лет спустя.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # День Победы

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