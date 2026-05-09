Живая память войны: ветеран Петр Упоров встречает 81-ю победную весну

В эти цветущие дни мая низкий поклон ветеранам войны и всем тем, кто помнит те страшные события. Увы, живых свидетелей Великой Отечественной немного. А тем, к кому сегодня еще можно прийти и поклониться в благодарность – уже около 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто приближал победный май 45-го, и Петр Яковлевич Упоров. Он воевал в составе 1-го и 2-го Белорусских фронтов, участвовал в легендарной операции «Багратион». События тех героических лет оставили в его душе след, который не подвластен времени. На тихой Университетской улице Гомеля, где каждый дом хранит свою историю, стоит особенный. На нем – скромная табличка: «Здесь живет ветеран». Его двери всегда открыты для гостей, которые приходят с почтением к человеку, чья жизнь сама по себе подвиг – Петру Яковлевичу Упорову.

– Петр Яковлевич, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Как поживаете?

– Хорошо.

– Это вам.

– Ого, спасибо.

Несмотря на вековой возраст, память о Великой Отечественной войне жива, словно вчерашний день. События тех героических лет оставили в его душе след, который не подвластен времени. Петр Упоров вырос на Урале, в шахтерском поселке Буланаш. Едва началась мобилизация, он собрался на фронт. Но повестка пришла только в 43-м, когда исполнилось 18 лет. Вспоминает: больше всего боялся, что в армию не возьмут из-за роста – всего полтора метра. Когда юношу определили в связисты, рост оказался даже подспорьем – легче прижиматься к земле пока над головой гремят артобстрелы. Чтобы обеспечить связь между подразделениями он ползком тащил тяжелые катушки с кабелем на себе, соединяя разрывы проводов.

Петр Яковлевич воевал в составе 1-го и 2-го Белорусских фронтов, участвовал в легендарной операции «Багратион». Однажды при форсировании Немана перебило кабель, проложенный по дну реки. Связист нырнул в холодную воду, нашел оборванные концы и сумел их соединить. Особенно памятным стал эпизод, благодаря которому фронтовик получил медаль «За боевые заслуги». В районе украинского Радомышля Петр Упоров 32 раза под градом снарядов восстанавливал связь, не позволив замолчать фронтовому эфиру. В августе 44-го в Польше его ранило.