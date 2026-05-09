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Знамя Победы подняли над драматическим театром в Гродно

09 мая 2026 08:06
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Утро 9 Мая в Гродно началось со знакового ритуала. Над драматическим театром подняли Знамя Победы. Место выбрано неслучайно. Здание областного драмтеатра – визитная карточка областного центра, к тому же хорошо просматривается из разных точек города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знамя Победы подняли над драматическим театром в Гродно-2

Полотно – точная копия исторического Знамени Победы, которое в мае 1945 года разведчики 756-го стрелкового полка Красной армии водрузили над Рейхстагом в Берлине. В память о триумфе советских войск и полном разгроме фашистских захватчиков в Гродно уже пятый год подряд главный символ всенародного подвига в день праздника развевается над принеманской землей. 

Знамя Победы подняли над драматическим театром в Гродно-4

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
Вместе с Российской Федерацией Республика Беларусь несет в себе гены народа-победителя, несет историческую память и продолжает всеми силами оживлять и напоминать о нашей Победе, о нашей исторической правде.

Водружение знамени над Рейхстагом стало финальной точкой Берлинской наступательной операции Красной армии и с тех пор является главным символом Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Президент Беларуси поздравил соотечественников с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

# Великая Отечественная война # День Победы # Юрий Караев

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