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Знамя Победы поднято над Гродненским областным драматическим театром

09 мая 2026 08:45
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Знамя Победы поднято над Гродненским областным драматическим театром-0

Над Гродненским областным драматическим театром подняли Знамя Победы, передает БЕЛТА. Традиция существует уже пять лет. Автор идеи бывший директор театра Игорь Николаевич Гедич.

Как указал председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев, эта идея нашла поддержку и глава области в течение 5 лет водружает копию знамени, водруженного над Рейхстагом.

Караев объяснил, что знамя служит  напоминанием жителям и гостям Гродно Великой Победе советского народа над мировым злом – СССР преодолел самую тяжелую войну за всю историю человечества. Глава области акцентировал внимание, что «это была многомиллионная война, настоящая битва народов».

Россия и Беларусь несут гены народа-победителя, несут историческую память, указал он.

Фото: Telegram-канал БЕЛТА

# Великая Отечественная война

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