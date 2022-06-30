Проводятся и беседы со священником. В войсковой части Любанского района работает профильный военно-патриотический лагерь «Патриот»

Новости Беларуси. Военно-патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений летнего оздоровления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В этом сезоне для ребят в области подготовили много мероприятий: это и строевая подготовка, и экскурсии в музеи Великой Отечественной, и встречи с представителями различных служб. Некоторые лагеря сделали тематическими.

В Любанском районе детей принимают прямо в военной части. Это юноши от 14 до 16 лет. За девять дней их полностью окунут в военные будни. Юных патриотов учат собирать и разбирать оружие, показывают азы строевой подготовки и тактики. Организовывают для них также экскурсии, забеги с препятствиями. Беседы о нравственности и духовности проводят священнослужители. Все в комплексе позволяет ребятам воспитать моральный стержень и закалить характер.

Денис Шафаренко, участник профильного военно-патриотического лагеря «Патриот»:

Очень хочу в армию пойти, поэтому сюда и пришел. Больше всего впечатлила разборка автомата АК-74. Строевая подготовка, по тактикам действовали. Все как надо в общем.

Андрей Гаврилов, заместитель командира войсковой части 42715:

В ходе данной смены ребята, я считаю, полностью прочувствуют, насколько это возможно в наших условиях, на себе военную службу. В том числе, в ходе тех занятий, которые мы проводим с ребятами. Потому как занятия по предметно-боевой подготовке проводятся с привлечением наших офицеров и прапорщиков.

Протоиерей Александр Драгун, настоятель храма Преображения Господня:

Эти встречи, беседы прежде всего о предназначении человека на Земле, о том сиянии, которое имел Адам и которое было утеряно. Почему человек поставлен выше всех, хотя в мир вошел самым последним. И, конечно же, Евангелие очень ярко открывает смысл жизни человека.