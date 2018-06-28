Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку

Новости Беларуси. Праздник в каждый двор. Новая детская игровая площадка появилась в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такой подарок жителям многоэтажек на Рафиева сделали представители «Белтелекома». В честь открытия устроили праздник. Дети поучаствовали в конкурсах и викторинах. Взрослые смогли получить консультацию специалистов.

Александр Стрижень, директор ГП ЖЭУ № 4 Московского района:

Это первая площадка. Я надеюсь, что в дальнейшем на примере предприятия «Белтелеком» остальные предприятия также начнут оказывать поддержку.

Татьяна Трипутень, заместитель директора по продажам и обслуживанию клиентов РУП «Белтелеком»:

Мы зачастую сетуем, что наши дети больше времени проводят с гаджетами. Я думаю, что наши горки позволят детям заниматься не только своими любимыми интернет-игрушками, но и проводить время во дворе.