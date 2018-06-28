Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку

Новости Беларуси. Праздник в каждый двор. Новая детская игровая площадка появилась в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздник в каждый двор. Новая детская игровая площадка появилась в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такой подарок жителям многоэтажек на Рафиева сделали представители «Белтелекома». В честь открытия устроили праздник. Дети поучаствовали в конкурсах и викторинах. Взрослые смогли получить консультацию специалистов.
Александр Стрижень, директор ГП ЖЭУ № 4 Московского района:
Это первая площадка. Я надеюсь, что в дальнейшем на примере предприятия «Белтелеком» остальные предприятия также начнут оказывать поддержку.
Татьяна Трипутень, заместитель директора по продажам и обслуживанию клиентов РУП «Белтелеком»:
Мы зачастую сетуем, что наши дети больше времени проводят с гаджетами. Я думаю, что наши горки позволят детям заниматься не только своими любимыми интернет-игрушками, но и проводить время во дворе.
Местный житель:
Хороший праздник, всё красиво. Дети будут очень довольны, я уверен. Хорошая горка.
Хотя проекту меньше года, игровыми комплексами уже порадовали жителей 13 городов страны. В Год малой родины комфортных мест для детского отдыха станет больше.