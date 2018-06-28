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Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку

28 июня 2018 18:11
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Новости Беларуси. Праздник в каждый двор. Новая детская игровая площадка появилась в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку -1

Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку -3

Такой подарок жителям многоэтажек на Рафиева сделали представители «Белтелекома». В честь открытия устроили праздник. Дети поучаствовали в конкурсах и викторинах. Взрослые смогли получить консультацию специалистов.

Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку -6

Александр Стрижень, директор ГП ЖЭУ № 4 Московского района:
Это первая площадка. Я надеюсь, что в дальнейшем на примере предприятия «Белтелеком» остальные предприятия также начнут оказывать поддержку.

Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку -9

Татьяна Трипутень, заместитель директора по продажам и обслуживанию клиентов РУП «Белтелеком»:
Мы зачастую сетуем, что наши дети больше времени проводят с гаджетами. Я думаю, что наши горки позволят детям заниматься не только своими любимыми интернет-игрушками, но и проводить время во дворе.

Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку -12

Местный житель:
Хороший праздник, всё красиво. Дети будут очень довольны, я уверен. Хорошая горка.

Хотя проекту меньше года, игровыми комплексами уже порадовали жителей 13 городов страны. В Год малой родины комфортных мест для детского отдыха станет больше.

Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку -15

Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку -17

# Дети # общество # Александр Стрижень # Татьяна Трипутень # Фотофакт

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