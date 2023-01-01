Не совсем политические итоги 2022 года – какие они? Подробно разберём в проекте «САСС уполномочен заявить»

Ну и теперь анонс прорывного проекта на СТВ «САСС уполномочен заявить». Не пропустите вечером 1 января в нашем эфире в 21:00.

Надежда Сасс, СТВ: Не совсем политические итоги 2022 года – какие они?

Константин Придыбайло, корреспондент RT: «Что русскому хорошо, то немцу смерть. А выживших весной добьем», – Дмитрий Медведев прокомментировал введение потолка цен и новый пакет санкций.

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ: «Зато мы потребляем теперь меньше газа, мы молодцы». Ребята, вы похожи на человека, который решил проблему плохой прически с помощью гильотины.

Петр Петровский, политолог, эксперт Центра изучения интеграции «Северная Евразия»: Случай из жизни простого украинца, который уехал в США. Он сказал: работать работаю, а денег нет.

Юрий Дудкин, политолог (Украина):

В моду вошла ложь. На фоне той страшной идеологической и информационной войны, которая сегодня ведется против Российской Федерации, и в том числе против Беларуси, конечно.

Надежда Сасс:

«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ в воскресенье, 1 января, в 21:00.