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Не совсем политические итоги 2022 года – какие они? Подробно разберём в проекте «САСС уполномочен заявить»

01 января 2023 12:00
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Ну и теперь анонс прорывного проекта на СТВ «САСС уполномочен заявить». Не пропустите вечером 1 января в нашем эфире в 21:00.

Не совсем политические итоги 2022 года – какие они? Подробно разберём в проекте «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Не совсем политические итоги 2022 года – какие они?

Не совсем политические итоги 2022 года – какие они? Подробно разберём в проекте «САСС уполномочен заявить»-4

Константин Придыбайло, корреспондент RT:
«Что русскому хорошо, то немцу смерть. А выживших весной добьем», – Дмитрий Медведев прокомментировал введение потолка цен и новый пакет санкций.

Не совсем политические итоги 2022 года – какие они? Подробно разберём в проекте «САСС уполномочен заявить»-7

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ:
«Зато мы потребляем теперь меньше газа, мы молодцы». Ребята, вы похожи на человека, который решил проблему плохой прически с помощью гильотины.

Не совсем политические итоги 2022 года – какие они? Подробно разберём в проекте «САСС уполномочен заявить»-10

Петр Петровский, политолог, эксперт Центра изучения интеграции «Северная Евразия»:
Случай из жизни простого украинца, который уехал в США. Он сказал: работать работаю, а денег нет.

Не совсем политические итоги 2022 года – какие они? Подробно разберём в проекте «САСС уполномочен заявить»-13

Юрий Дудкин, политолог (Украина):
В моду вошла ложь. На фоне той страшной идеологической и информационной войны, которая сегодня ведется против Российской Федерации, и в том числе против Беларуси, конечно.

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ в воскресенье, 1 января, в 21:00.

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Константин Придыбайло # Станислав Митрахович # Петр Петровский # Юрий Дудкин # Фотофакт

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