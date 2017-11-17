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Александр Лукашенко примет участие в торжественном открытии завода «БелДжи» под Борисовом

17 ноября 2017 10:22
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 ноября примет участие в торжественном открытии завода «БелДжи» под Борисовом. В ходе рабочей поездки в Минскую область главе государства доложат о выполнении его поручений по организации производства, финансовом состоянии и перспективах развития предприятия, а также о социально-экономическом развитии региона в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ознакомится с технологическими процессами. Контракт о строительстве завода легковых автомобилей под Борисовом был подписан в январе 2014 года. 60 тысяч автомобилей в год позволяют выпускать производственные мощности. В перспективе цифра может быть увеличена вдвое. Инфраструктура завода и резервные площади позволяют также организовать новые производства.

# общество # Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко

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