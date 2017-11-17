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Военная академия Республики Беларусь: где растят кадры для ракетных войск и артиллерии?

17 ноября 2017 10:31
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В преддверии Дня ракетных войск мы побывали в гостях в кузнице кадров – Военной академии Республики Беларусь. Главный военный вуз страны готовит специалистов на семи факультетах, в  том числе ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. Этот факультет был создан недавно –  в 2012 году, и состоит из трех кафедр и дивизиона курсантов.

Военная академия Республики Беларусь: где растят кадры для ракетных войск и артиллерии?-1

В учебных корпусах академии размещены лекционные  аудитории, классы, где курсанты и получают теоритические знания по предметам.

Военная академия Республики Беларусь: где растят кадры для ракетных войск и артиллерии?-4

Военная академия Республики Беларусь: где растят кадры для ракетных войск и артиллерии?-6

Проведением занятий по боевым  расчетам, изучению тактики и техники применения артиллерийского вооружения занимаются квалифицированные преподаватели и профессора.

Военная академия Республики Беларусь: где растят кадры для ракетных войск и артиллерии?-9

Военная академия Республики Беларусь: где растят кадры для ракетных войск и артиллерии?-11

На время обучения курсанты обеспечены общежитием для комфортного отдыха и сна. В казарме есть одна достойная и хорошая традиция: кровати погибших героев, навечно зачисленных в списки факультета Академии, всегда остаются нетронутыми, но каждый вечер перед отбоем кто-то из ротного состава произносит вслух фамилию боевого товарища. Еще раз напоминая нам, что подвиг бессмертен.

Военная академия Республики Беларусь: где растят кадры для ракетных войск и артиллерии?-14

Несмотря на всю строгость военных порядков в Академии запланированы праздничные мероприятия, приуроченные к 19-му ноября.

Военная академия Республики Беларусь: где растят кадры для ракетных войск и артиллерии?-17

Артиллерия существует уже более 600 лет и прошла славный исторический путь от примитивных огнестрельных орудий до современных ракетных комплексов.

Военная академия Республики Беларусь: где растят кадры для ракетных войск и артиллерии?-20

Благодаря каждодневной упорной работе по улучшению качества практической подготовки офицеров она пройдет еще больший путь. Ведь не зря артиллерия – бог войны.

# общество # Фотофакт # Военная академия Республики Беларусь # Дмитрий Пестов # Виталий Комков # Андрей Морозько # Андрей Ватыль

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