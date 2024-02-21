Не служил – не мужик или поздравлять с 23 февраля нужно всех? Мнения

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Мужской день непременно связан с армией. Вы считаете, это правильно? Или какой-то другой должен быть?

Дарья Кудряшева, планшетист ООИ КТУ, войсковая часть 25886:

Я считаю, это неправильно. Все-таки 23 февраля, название праздника – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Я считаю, наша профессия наиболее важная. Каждую минуту идет защита нашего Отечества солдатами срочной службы, офицерами. Прямо сейчас ведется охрана границы нашего государства. Я считаю, это не будет правильным, потому что многие офицеры-женщины сейчас тоже служат…

Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

А как же остальная безопасность, кроме военной? Ведь и во время Великой Отечественной войны люди оставались на заводах, занимались производством. Разве это не безопасность? Таких мужчин мы не должны чествовать? Григорий Азаренок:

Об этом и говорят, что есть и женщины-военнослужащие, защитники. Но тогда мужчинам обидно, у них тогда дня своего нет.