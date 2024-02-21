Не служил – не мужик или поздравлять с 23 февраля нужно всех? Мнения
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Мужской день непременно связан с армией. Вы считаете, это правильно? Или какой-то другой должен быть?
Дарья Кудряшева, планшетист ООИ КТУ, войсковая часть 25886:
Я считаю, это неправильно. Все-таки 23 февраля, название праздника – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Я считаю, наша профессия наиболее важная. Каждую минуту идет защита нашего Отечества солдатами срочной службы, офицерами. Прямо сейчас ведется охрана границы нашего государства. Я считаю, это не будет правильным, потому что многие офицеры-женщины сейчас тоже служат…
Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
А как же остальная безопасность, кроме военной? Ведь и во время Великой Отечественной войны люди оставались на заводах, занимались производством. Разве это не безопасность? Таких мужчин мы не должны чествовать?
Григорий Азаренок:
Об этом и говорят, что есть и женщины-военнослужащие, защитники. Но тогда мужчинам обидно, у них тогда дня своего нет.
Почему нет? У военных тоже есть свои праздники. Например, в марте День милиции, в мае – пограничников. Их тоже поздравляют.
Дарья Кудряшева:
Но это профессиональные праздники, а чисто военных обделили.
Григорий Азаренок:
Но еще с советского времени у нас традиционно 23 февраля не просто, как он тогда назывался, День советской армии и флота, а всех мужчин поздравляли. Правда, тогда все мужчины служили.
Рачиловский: «Когда мы поймем, что мы все защитники Отечества, тогда придем к консолидации». Читайте далее.