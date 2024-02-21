Рачиловский: «Когда мы поймём, что мы все защитники Отечества, тогда придём к консолидации»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Защитник Отечества стоит на защите национальной безопасности. Она может быть продовольственная, экономическая, информационная, биохимическая и так далее. Разве милиционер, пограничник, пожарный, спасатель не защитники Отечества?

Я ничего плохого не вижу в том, чтобы мама поздравила своего 10-летнего сына с 23 февраля, дала ему дополнительный стимул, напомнила, что он мужчина, должен защищать свою страну.

Неправильно людей делить: меня надо поздравлять, а тебя не надо. Это как-то глупо, жадно. Ты как будто за эти носки, пену готов глотку перегрызть. Когда мы поймем, что мы все защитники Отечества, тогда придем к консолидации. Когда придет время защищать свою страну, люди в гражданском, у которых есть военный билет… Разве мы не встанем на защиту страны? Кто здесь скажет, что я не защитник Отечества? Давайте как-то шире смотреть.