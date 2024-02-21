Нарушителям нет места на дороге. В Беларуси появится реестр автомобильных перевозок пассажиров

Ирина Пронько, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Будет создан реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в этот реестр должны включаться автомобильные перевозчики, которые такие перевозки осуществляют, также водители автобусов, легковых автомобилей, такси, диспетчера и транспортные средства. Оператором этого реестра будет являться транспортная инспекция.

Нарушителям нет места на дороге. Теперь, чтобы доставить пассажира из пункта А в пункт Б, необходимо сперва подать данные в реестр (узаконить свою деятельность). С 1 августа по 31 октября это можно сделать бесплатно.