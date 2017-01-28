«Страна приятного удивления»: замминистра спорта и туризма о том, ради чего стоит приехать в Беларусь

Французы хотят удивить круассанами, а мы их – драниками, мочанкой! Чем еще? На этой неделе Министерство спорта и туризма открыло собственный страновой портал belarus.travel, который интригующе завлекает в страну любознательных иностранцев. И поиск «папараць-кветкі», и уникальные леса, и легкие Европы – болота, зубры – само собой… Все с привкусом конспирологии и легкой мистики. «Страна приятного удивления» – так преподносят Беларусь организаторы въездного туризма. Что действительно приятно удивило – январское решение сделать безвизовый въезд в Беларусь на пять дней для граждан 80 государств, прибывающих через аэропорт Минск.

Какой «десант» (в хорошем смысле слова) стоит ожидать? И как Беларусь туристическая к этому готовится? Расскажет настоящий десантник в прошлом, а ныне заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной. Он в нашей студии.

Михаил Петрович, здравствуйте!

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Добрый день.

Сможет ли Беларусь стать такой же популярной туристической страной, как Франция, Испания, Италия, Турция?

Михаил Портной:

На сегодняшний день потенциал у Беларуси недостаточно велик. Тягаться с названными странами именного сегодня очень трудно. На перспективу – да.

Ради чего туристы должны приехать в Беларусь? Что у нас есть? У вас портал появился, который завлекает туристов.

Михаил Портной:

Это новый ролик для пропаганды нашего туристического потенциала. Мы сделали их два: 3-минутный, 5-минутный и 30-секундные нарезки пять штук по целевым аудиториям. Моя позиция в плане туристического потенциала основывается не только на моем мнении, но и на мнении генерального секретаря Всемирной туристической организации Талеба Рифаи. В прошлом году мы пригласили его в нашу республику. Он был первый раз. У человека был искаженное представление о нашей стране. Он ожидал увидеть здесь темное, серое, убогое, бес просвета. А то, что касается туризма – практически близкое к нулю. Человек прожил неделю и уехал, совершенно переломав свой стереотип, другом Республики Беларусь. Он увидел государство в центре Европы. Красивые люди, красивая страна. Ухоженные дороги, поля. И прекрасно развитая индустрия в сфере туризма. Это очень круто сказано – прекрасно развитая, но выше удовлетворительного – это точно.

Вы его удивили. Страна приятного удивления.

Михаил Портной:

Как сегодня на нашем сайте такой маленький слоган.

Кто придумал его? Ведь удивиться можно и в Испании, и в Албании чему-то. Что мы хотим заложить в этот месседж?

Михаил Портной:

Сразу была Terra incognita – неизвестная Беларусь. В Лондоне на выставке была такая позиция, такой слоган. Сегодня движемся дальше. Существовало такое мнение у многих, что в центре Европы, все пути через Беларусь, поэтому Первая мировая войны, Вторая мировая война – и ничего не осталось, все разрушено, новодел и так далее. Абсолютно не так. В стране более 5,5 тысяч объектов историко-культурного наследия. Из них 4 уже внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и он будет пополняться. Для сравнения: в России, такой большой по территории и населению – всего лишь 26. Очень сильно мы шагнули по развитию инфраструктуры. Например, по продвижению спортивного труизма. Здесь генератором, локомотивом было проведение чемпионата мира по хоккею. Это многое дало и в плане опыта, и подтянуть инфраструктуру. Множество объектов мирового уровня, на которых можно проводить и тренировки, и соревнования различного уровня. И мы этим успешно пользуемся. Например, если в 2015 году крупных мероприятий было около 60, и под них мы освобождали людей от консульского сбора, чтобы нарастить немножко это движение. В 2016 – уже 80. И самые крупные их них – это этапы, кубки по различным видам спорта, «Гонка легенд». Все знают, что у нас спортивная страна. Президент показывает свои примером что такое здоровая нация.

Не все же едут спортом заниматься. В ролике я видел большое количество костелов. Мы рассчитываем на западных туристов, которые приедут посмотреть костелы? Могли бы и мечеть новую разместить. Мусульмане бы подумали, что в Беларусь направиться.

Михаил Портной:

Наши ролики направлены на целевую аудиторию. Мы их определили следующим образом: это наши страны-соседи – Россия, Украина, Прибалтика, Польша; это страны безвизового въезда до открытия нашей страны – Израиль, КНР; это Западная Европа, в первую очередь Англия и Германия.

Заметил много красивых девушек. И в церкви, и в лесу, и в библиотеке. В Беларусь приезжают за невестами – не забыли эту тему.

Михаил Портной:

Это наше народное достояние – красивые женщины и самые достойные мужчины.

Много гостиниц построили. Пока они не заполнены. Может, потому что дорого? Все гостинцы у нас шикарные. Двух- и трехзвездочных не хватает для простого туриста.

Михаил Портной:

На сегодняшний день гостиниц у нас недостаточно. Они будут строиться и дальше. Но вопрос звездности не решен до сих пор. У нас классификации нет. Из всех средств размещения около 15% имеют звездность. Но в этом направлении работа ведется. Собрали наших ательеров, сделали тур по Прибалтике, увидели, как работают они. Оказалось, что при одной и той же звездности у них качество услуг соответственно лучше, а количество обслуживающего персонала где-то процентов на 40 меньше. Это тоже вопрос. Основные затраты содержания любого объекта – это заработная плата и коммуналка. И соответственно конкурентоспособность немножко падает.

Вслед за ательерами рестораторов надо еще отвезти. Как мой сын говорит, Польша – неплохая страна, там большие порции в ресторане дают и не так дорого, как у нас. Кстати говоря, в ролике я не увидел белорусской кухни. Где мочанка, драники, которыми мы гордимся. Ведь гастрономический туризм занимает важное место.

Михаил Портной:

Вы, наверно, посмотрели один из роликов, надо посмотреть и другие, где это хорошо разрекламировано. Кстати, буквально вчера в Министерстве спорта мы провели небольшой круглый стол, мозговой штурм в преддверии этого въезда предполагаемых туристов из 80 стран. Одним из наших гостей был известный ресторатор Вадим Прокофьев, который в прошлом году делал мастер-тур для наших поваров, рестораторов. Мастер-класс проведен. И мы надеемся, что в Республике Беларусь появится ресторан с мишленовскими звездами. Этот человек много путешествует. И мы экспресс-методом вопрос-ответ сделали предполагаемый путь предполагаемого туриста. Первый, с кем встречается турист, – это на стойке регистрации. Например, национальный перевозчик «Белавиа». Как он выглядит, улыбается, доброжелателен. Следующее: обслуживание в самолете. Стюардесса раздавал миграционную карту, вкладыш «Добро пожаловать в Беларусь». В этом вкладыше – четыре наших объекта всемирного наследия, как покушать, где поспать, какие туры предложить и так далее. Дальше – логистика, дальше – по городу навигация.

Еще пограничники есть изначально на входе.

Михаил Портной:

Пограничники и таможенники аналогично присутствуют, встречают с улыбкой человека. Да, это одни из первых людей.

Не всегда с улыбкой.

Михаил Портной:

Очень большая динамика в этом плане, еще начинал генерал Рачковский, который предлагал.

Игорь Анатольевич, научите пограничников улыбаться. Много женщин взяли на работу, но они более суровые.

Михаил Портной:

Буквально вчера в Национальном аэропорту мы эти вопросы проверяли в роли потенциального туриста.

Я понял, что вы всю эту дорогу прошли. И что? Какой вывод? Вы говорите о том, как хотелось бы. А чего еще не хватает? Ладно, пограничники будут улыбаться, попросят их это сделать.

Михаил Портной:

Рестораторы будут кормить с хорошим качеством, ательеры – селить.

Указом не заставишь это делать. Для этого должны быть экономические условия, какие-то льготы созданы. Как, например, для агротуризма, который в свое время, мягко говоря, почистили хорошо за то, что там какие-то присосались.

Михаил Портной:

Не почистили, а очень мягко по критиковали, потому что основная масса людей прекрасно понимала, для чего в этот указ. И занимались агротуризмом в чистом виде. Но были люди, которые использовали пробелы в законодательстве, занимались ресторанно-гостиничным бизнесом, уходя от налогов.

У них же хорошие льготы, поэтому и кинулись все в этот агротуризм. Значит и здесь экономические условия должны быть, в Минске.

Михаил Портной:

6 декабря прошедшего года был президиум Совета Министров, где рассматривались вопросы продвижения туризма. Именно эти вопросы были там озвучены. Это один раздел. Далее. Очень большая проблема в плане необходимости переходить на IТ-технологии и покупки туров, и так далее. А мы еще по старинке: бумажный договор и так далее. Это трудности представляет.

Рынок туристических услуг, по-моему, третий по доходности в мировой экономике. Поэтому мы понимаем, что Беларусь в этом направлении должна работать. Нефти и газа нет, давайте туристов.

Михаил Портной:

В ВВП страны мы должны приносить не тот скромный процент, 1,7, который мы имеем на сегодня, а гораздо больше.

В некоторых странах, по-моему, 10 и больше процентов ВВП туризм составляет.

Михаил Портной:

Оптимальный вариант – 10-12%. Мы же не банановая республика, у нас и промышленность развита, сельское хозяйство.

Вы несколько раз говорили о том, что приедут люди из 80 стран. В январе принято решение о безвизовом въезде на срок до 5 дней через аэропорт Минск граждан из 80 стран мира. Но есть такие реальности, которые заставляют обывателя рифмовать туризм – терроризм. А кто приедет без виз? А как с безопасностью?

Михаил Портной:

Некоторые оппоненты об этом говорили, но это абсолютно безосновательно, потому что документ прорабатывался полтора года. И вот этот аспект рассматривался в первую очередь, потому что для туризма практически на первом месте стоит безопасность. Только экстремальные туристы, а таких малый процент, могут поехать туда, где что-то творится. Пример Турции показывает: у них поток упал на 50% после определенных вещей. Здесь беспокоиться не о чем. О небезопасности в Республике Беларусь, не говоря уже про сопредельное государство, здесь речь не идет.

Россия ревностно к этому отнеслась. Иронично комментировала это решение: мол, сейчас приедут в Беларусь из 80 стран граждане, а границы с Россией нет. И в Россию хлынут.

Михаил Портной:

На уровне МИДа с Российской Федерацией шли консультации. Они про это знали. На сегодняшний день такой проблемы Россия не испытает. Мы готовы обеспечить эту безопасность в плане государства.

Не Министерство спорта и туризма.

Михаил Портной:

Нет. Я говорю о государстве. Это решение принято правильно, своевременно.

Пусть приезжают пусть тратят здесь валюту, ввозят в страну. Появятся рабочие места, если будет в Беларуси больше туристов, значит, общий уровень жизни будет увеличиваться.

Михаил Портной:

Абсолютно верно.