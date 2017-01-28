Мороз семью объединяет: как белорусы переживают зиму

Удивить может и снег, между прочим. Не каждый землянин знает, что это такое. Хотя даже в Африке бывали снегопады. С Сибирью спорить трудно, но и в Беларуси морозы кусаются. На этой неделе вновь произошло резкое похолодание. Все-таки «студзень» – январь по-белорусски – оправдывает свое название. «Однажды в студеную зимнюю пору» отправилась наш корреспондент Ольга Петрашевская.

Зима в приветствиях здесь не расшаркивается – сразу отправляет по очень морозному следу. Езерище – городской поселок, которому в Беларуси северо-восточнее некуда. Его называют и «белорусской Арктикой», и «нашим полюсом холода», но местные горячие парни и в минус 22 и работают, и гуляют нараспашку.

Езерище – как олимпиец погодного резерва – сплошь рекорды по зимнему минусу! Абсолютный белорусский минимум – морозный 41,5 и самый ранний первый снег – в сентябре – это все здесь. Зато местным мужчинам не грозит угодить под каблук – видали в сугробе езерищанки городские эксперименты с дресс-кодом.

В беседке с душевным порывом «лето» молодежь собирается в любые морозы. Здесь даже кафе назвали «Весной» – правда, заведение оказалось суровым.

Повар Галина Николаевна – сотрудник не унывающий. Есть отопление или нет – жители Езерища все равно закажут что-нибудь для «сугрэву».

А если вдруг свадьба или юбилей – согреться можно будет и дедовским методом.

Ольга Петрашевская, корреспондент:

Жители Езерища сказали, что согреться можно, в том числе, и в местном клубе. Правда, не сказали, как! А – ну все понятно!

Елена Мамыкина, житель г. п. Езерище (Витебская область):

В Мурманске холоднее!

Спасибо, что не в Мурманск, но все же в Езерище отправилась за мужем Лариса Ковалева. Вспоминает: поначалу считала каждый отрицательный градус, а теперь без мороза по коже говорит: холодные зимы – самое то!

Лариса Ковалева, житель г. п. Езерище (Витебская область):

Это замечательно, последнее время были скучные зимы, а теперь с морозом и со снегом. У нас было минус 37!

Дмитрий Иванов, житель г. п. Езерище (Витебская область):

Мороз семью объединяет! Все дома!

А здесь лучше, чем в Гидромете могут рассказать о зимах в Езерище! Ведь хозяйка и сама – словно живет в холодильнике!

Наталья Коренчукова, житель г. п. Езерище (Витебская область):

8 марта мне 98! Раньше были зимы не такие. Раскапывать надо было еще как – два-три метра были навалы!

Сидя, будто в тропиках, она показывает зимние фото середины ХХ века, но документальные свидетельства хранит не только о морозном времени. В специальной книге Наталья Арсентьевна записывает все свои коммунальные платежи.

Но следующая сумма с пометкой «за январь» у Натальи Арсентьевны будет больше. Как и у всех белорусов.

Людмила Витько, житель Бреста:

В январе, когда были большие морозы, радиаторы были намного жарче. Потому что топили намного больше. Поэтому мы ожидаем жировки за январь месяц намного больше. Это естественный вопрос.

Естественное желание – погреться – едва не довело до беды жителя Чаусского района. Растопив в морозы печку, по сути, поджег свой дом 51-летний мужчина, еще и с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Пожар увидел председатель райисполкома и вместе с участковым вынес хозяина, который к тому моменту уже был без сознания.

Сергей Дроздовский, председатель Чаусского райисполкома:

Что мы совершили? Да ничего мы не совершили. Выполнили свой гражданский долг. Так поступил бы каждый.

Свой долг независимо от температуры за окном выполняют не только люди, но и служебные собаки. Хотя мороз может серьезно осложнить работу четвероногого спеца. Холод раздражает нос, и взять след уже не просто. Да и на дежурства – хоть носки надевай.

Александр Страшкевич, офицер отделения специальных мероприятий кинологического центра Сморгонской пограничной группы:

При сильных морозах у них мерзнут лапы. А также после посыпки солью дорог, соль эта разъедает подушечки лап.

Но есть и неоспоримый плюс от минуса: в холода кормят четвероногих напарников большими порциями. Так что сил хватит и добежать самого северного региона Беларуси. Только на первый взгляд в деревне Мерзляки, что ли, все и вымерзли?

Лидия Николаевна с супругом Яковом Графычем и компанией – треть населения села Мерзляки. Живут здесь давно и в цивилизацию потеплее вострить сани не собираются.

Александр Муштарев, житель деревни Мерзляки (Витебская область):

Были под 30 морозы, окно троху запотеет вон то…а так жизнь ништяк!

Для Муштаревых тепло – в мелочах, а не температуре. Хозяйка почистит яблочки, в погребе поскребется живущая там ласка. А коты в холодном крае спят на старых шубах! В Мерзляках они никогда не были роскошью. С подозрением к зиме здесь относятся разве что обитатели хлева. Хозяева смеются: когда двор совсем замерзает, у свинок случается казус.

Александр Муштарев, житель деревни Мерзляки (Витебская область):

Падают, конечно, как на коньках. Бежит, а потом, как трактор, на животе едет – и все. Для меня все хорошо! Дети приезжают, женушка под боком – мы не скучаем! Большое дело, что вдвоем – есть, с кем поругаться, кого пожалеть, с кем погреться!

И пока Муштаревых согревает мысль об их мерзляковской жизни, кто-то объект для общения из-за сугробов может увидеть только с крыши личного жилища. Но как бы кто ни ругал белорусскую морозную зиму, где и когда еще увидишь пальмы, объятые дымом из печной трубы, и посмотришь по-новому на такие привычные места, теперь впечатляющие больше, чем на открытках!