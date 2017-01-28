Александр Лукашенко: лучшие разработки должны служить людям, а не пылиться на полках

Все еще анализируют и цитируют речь Дональда Трампа во время инаугурации. Два простых правила назвал новый президент США: покупай американское и нанимай на работу американцев! И сразу вспоминается давний наш принцип: «Купляйце беларускае!» А вторая часть не так уж актуальна для страны – работу у белорусов эмигранты не отбирают, но создавать новые рабочие места следует.

Без инноваций и прогрессивных идей на хлеб насущный сегодня рассчитывать не приходится, от науки зависит улучшение качества жизни людей – заметил Александр Лукашенко, вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора. Многие темы Президент затронул попутно, вспоминая и свой студенческий треугольный пакет молока, и нынешний мясомолочный успех Беларуси, о котором даже в Африке прослышали. Большие задачи, великие и маленькие открытия, интересные герои и важнейшие высказывания – в сюжете Евгения Пустового.

Картины со всего мира в фойе Дворца Независимости пристально исследуют приглашенные гости. Ученые же. А они внимательны к любой мелочи. Буквально под микроскопом изучали и кандидатуры тех, кого позвали на прием к Президенту. Попали лучшие.

Яркой научной мысли – быть в фарватере реальных потребностей экономики. Бурлящему потоку идей – сокрушать острые скалы вызовов современности, а волнам изобретений – поднимать страну на первые строчки международных рейтингов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Науку часто сравнивают с океаном – стихией, во многом неизведанной, но открывающей перед человеком тысячи возможностей. С передовыми разработками напрямую связаны рост нашего благосостояния и интеллектуальное развитие нации. Они определяют в конечном итоге уровень экономической конкурентоспособности государства на международной арене, более того, гарантируют его политический вес в мире. И в таких молодых, динамично развивающихся странах, как Беларусь, наука должна служить еще и опорой государственной идеологии.

Чему учить академической школе и над какими задачами не стыдно и кандидатам наук покорпеть – Президент высказывается и поэтически, и весьма конкретно. Такова проза жизни. Наука определяет экономику, а благосостояние – мощь государственного суверенитета.

Александр Лукашенко:

Главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику. Не в военной сфере, не в политической. В экономике. И наука здесь – главнейшая составляющая. Поэтому ждите очень серьезного давления с моей стороны в сфере науки.

У Беларуси нет углеводородного щита, а экспортоориентированная экономика открыта перед проблемами ближайшего торгово-географического партнера. Поэтому Синеокая, не дрейфуя в океане геополитических соблазнов, ищет новые берега для того, чтобы пришвартоваться на новых землях со своим багажом научных знаний и производственных возможностей.

Александр Лукашенко:

Идут рассуждения «А чаго мы паехалі ў Егіпет ды ў Судан». Никто из тех, кто со мной ездил туда, не смог аргументированно и железобетонно ответить этим людям, почему мы туда поехали. Благо уловили мою фразу, что будущее в мире за Африкой. Мы туда едем, потому что там есть для нас огромный кусок работы. Мы имеем хорошие технологии, которые им нужны для жизни, для того, чтобы спасти 30 миллионов человек в Судане и 95 – в Египте. Это же огромный рынок. Им надо все: от теплиц до животноводческих комплексов. Мы этот делать умеем. И делать будем из своего материала.

Свою миссию Президент выполнил: Беларусь открыла себя Африке, теперь слово – ученым.

Тамара Булавина, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ведущий научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

Сегодня наши отечественные сорта по сравнению с зарубежными сортами, как вот эта орхидея, адаптированы к условиям республики.

Перед тем как новый сорт идет в тираж, его испытывают селекционеры. А уже на финише – пекари. Выйдет ли с новой селекции мукА, или будет сплошная мУка.

Еще в лаборатории многие сорта лопаются как мыльные, вернее, хлебные пузыри. Но еще сложнее исследовательскую ниву аграрной науки засевать семенами молодой поросли. О дрожжах для молодежной среды в науке говорит Президент. Что сделано в стране, чтобы молодым талантам не приходилось бродить по лабораториям зарубежья.

Александр Лукашенко:

У нас создано немало возможностей для достижения успеха в любом возрасте. Нужно только приложить труд и талант. Сделано, конечно, многое. Но мы не добились, чтобы все исследования как по техническим и естественно-научным, так и по гуманитарным дисциплинам имели прикладную значимость. Ученых необходимо нацеливать на самые востребованные темы и направления. Лучшие разработки должны служить людям, а не пылиться на полках.

Роман Нагорный, научный сотрудник лаборатории природоохранных биотехнологий Института микробиологии НАН Беларуси:

Наши разработки не пылятся на полках. Лабораторией природоохранных технологий Института микробиологии разработан уникальный препарат «Тэамин» для очистки воздуха на предприятиях.

Микробиологи Академии наук добились высоких результатов. Президент акцентировал внимание на модный тренд – экология в тандем с экономикой. В этих лабораториях создали 35 инновационных продуктов, улучшающих экологию производств.

Лукашенко-Президент знает, чем живут молодые ученые, и Лукашенко-краснодипломник помнит, как из-за рутинной жизни не пошел в науку и каков на вкус паек студента.

Александр Лукашенко:

Мне так тяжело было учиться. Надо было и к матери поехать помочь, и еще что-то, и постирать, и сварить. А что та стипендия, хоть и повышенную я получал. Пакет молока треугольный, помните, и свежая буханка хлеба. Рукой ее сожмешь – хороший хлеб. Вот это у меня ужин был. А в столовой студенческой – обед. 6-7 часов занятий. Я главный редактор общеинститутской газеты «За ленинские кадры», популярной, критической, начальник комсомольского прожектора. И вот эти 7 часов с утра, я ходил пешком на занятия, рано просыпался, деревенский же хлопец. После этого пешком иду до Ленинской библиотеки 4 часа, иногда 5 – каждый день. приходишь поздно, в 9 вечера.

Сейчас, конечно, в руках студентов – гаджеты, а у аспирантов и доцентов – современное оборудование.

Наука привлекает романтиков, но даже они в микроскопы смотрят через призму доходов. Из окон лаборатории микробиологов виден Парк высоких технологий. Как напоминание о возможности работать и зарабатывать. От благосостояния ученых до толщины кошельков каждого белоруса. Наш Президент еще раз для тех, кто с толстыми портфелями повторяет: 500 долларов и ни цента меньше.

Александр Лукашенко:

У нас нет катастрофы, когда нельзя заработать. Заработать можно. Моя роль в этом – подстегивать правительство и других, что нам надо жизненный уровень повышать. 500 долларов средняя зарплата – это не заоблачная цифра. А кто не выговаривает этой цифры, у нас есть скептиков очень много и в правительстве, с портфелями большими, которые говорят: «Президент сказал, но это невозможно». Невозможно – клади портфель и уходи. Это никакой не популизм, это жизнь наших людей.

Социальная ориентированная Беларусь – не научная лаборатория, в которой можно экспериментировать. Система уже состоялась. Значительное внимание – медицине. Например, здесь, в РНПЦ «Кардиологии», ежегодно спасают и значительно улучшают качество жизни. За десять лет вылечили более 50 тысяч пациентов. Для сравнения: это население такого города, как Кобрин.

Ольга Суджаева, доктор медицинских наук, заведущий лабораторией РНПЦ «Кардиология»:

У каждого из нас, и у каждого сотрудника свои пациенты. Они волей-неволей помнятся. Равнодушными к их судьбе быть нельзя.

Ольга Суджаева – дважды доктор. У женщины в белом халате – диплом доктора медицинских наук. Она разработала методику, как точно определить состояние сердца: нужна или нет операция, как улучшить состояние пациента. А на ее личном счету – сотни спасенных жизней. Эта работа во всех смыслах трогает чужие сердца.

Ольга Суджаева:

Если ты не видишь за пациентом личности, видишь только кардиограмму – это профессиональная деформация. Надо менять род деятельности.

Белорусы привыкли, по большому счету, к бесплатным медицине, образованию и небольшой коммуналке. А между тем диванные эксперты предлагают структурные реформы. Правда, вряд ли они заботятся об интересах среднестатистического белоруса.

Александр Лукашенко:

Я могу вам 1000 долларов завтра дать, но пришли в школу учиться – плати, как на Западе, получил человек большие доходы, можем на 1-1,5 доллара коммуналку повысить. Не так, как МВФ от меня требует: давайте 100%, дадим 3 миллиарда, а то и 5 кредитов. Я им пытаюсь объяснить, что они правы, но только это сразу не надо делать, ибо получится, как в Украине. Некоторые «свядомыя», сидя на кухне, брякают языками с громкими фамилиями: это у нас потому, что у нас нет системных реформ. Я спрашиваю: объясните мне, какие вы хотите системные реформы. Ответ простой. И тогда все понятно становится. Надо предприятия государственные немедленно отдать в частные руки. Но мы, люди, продающие собственность, которую не только я создал, а я последним подпись ставлю, должны быть уверены, что этот человек, купив эту собственность, будет продолжать это дело и не обижать людей.

Сберечь фундаментальную науку, но прежде всего развивать прикладные отрасли – вот посыл Президента. Во многих странах науку оценивают как депозитную ячейку для толстосумов. Процент разбежки доходов между богатыми и менее состоятельными гражданами – еще один вопрос государственной политики Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Смотришь на наших некоторых богатеньких, благо, олигархов в стране нет, но есть богатые люди, они больше отдыхают в год, чем работают. Посмотришь, а что рабочие имеют – 350 долларов. Так как ты можешь отдыхать на Сейшелах или еще каких-то островах? Меньше в стране бывает, чем отдыхает. Хорошо. А рабочему почему не платишь?

На двери научной школы Беларуси – повесить замок, в парадную Академии наук – впустить всех желающих наследить, но не оставить след в истории национальной науки, а Высшую аттестационную комиссию преобразовать в проходной двор для получения научных титулов. Все эти попытки на заре независимости пресек Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Академию наук сделать общественной. Пускай собираются в этом клубе кто хочет, присваивают и берут себе звания, какие хотят. Я понимал, что это надо прекратить в данный момент, чтобы время показало, что нам надо делать. Нам надо было стать на тот фундамент, который у нас был, и развиваться дальше и совершенствоваться. Этим путем мы и пошли.

Благодаря такому мудрому подходу многое удалось сохранить, а сейчас приумножить. В госстроительстве, как и в научной деятельности, надо уметь ждать результатов.

Александр Лукашенко:

Надо не ходить все время в лаптях и не ныть. Лапотники, в одной империи, второй, третьей жили, а сами ничего не можем. Да все мы можем. У нас люди, если конкретно поставить задачу, сделают что угодно. Мы не банановая республика, мы высокотехнологичная страна. Мы сегодня можем делать все.