Наталья Кочанова: Минск должен быть лучшим по оказанию медицинской помощи

Новости Беларуси. Столица должна быть лучшей по оказанию медицинской помощи жителям нашей страны. Об этом заявила председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в городе Минске Наталья Кочанова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вопросы сферы здравоохранения обсудили на заседании Мингорисполкома.

В ходе мониторинга рабочими группами был выявлен ряд недостатков в медучреждениях. Для их устранения разработан специальный план мероприятий. Так, к концу 2023 года удалось решить почти все проблемные моменты. Сейчас продолжается проведение текущих и капитальных ремонтов в детских учреждениях здравоохранения. Идет работа по решению вопросов эндопротезирования. К слову, в столице реализуется проект по ранней диагностике онкологических заболеваний головы и шеи.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в городе Минске:

Количество онкологических заболеваний в целом по статистике не увеличивается. Но появляются какие-то новые заболевания, которые ранее были единичные случаи, сегодня мы видим, что где-то есть рознь. И, в частности, это касается полости рта, гортани, головы. По Минску за этот год 77 случаев таких выявлено. Было принято решение сделать скрининговые центры в Минске, потому что не каждый отоларинголог может взять биопсию, когда это надо. Будут стимулироваться те врачи, которые на ранней стадии выявили заболевание онкологическое – на первой или второй. Потому что сегодня первая, вторая стадия – это те стадии, которые успешно лечатся нашими врачами.

Особое внимание – подготовке кадров. На заседании прозвучала идея об обучении медицинских специалистов в коллежах после 9 классов.