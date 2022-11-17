«Армия меняет образ мышления». Новобранцы продолжают готовиться к присяге

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается традиционная осенняя отправка на срочную военную службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни тысячи новобранцев в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил проходят начальную подготовку, в том числе и в 86-й бригаде связи в Колодищах. Молодые люди изучают уставы, осваивают предметы боевой подготовки, оттачивают строевую выучку.

Армия меняет образ мышления, на гражданке за тебя все делают родители, помогают, обеспечивают. А тут все самостоятельно. Командир отдал приказ – ты выполняй. Задумываешься, что нужно родных и близких защищать, армия учит это делать профессионально.