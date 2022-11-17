Прямой эфир

«Армия меняет образ мышления». Новобранцы продолжают готовиться к присяге

17 ноября 2022 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается традиционная осенняя отправка на срочную военную службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Армия меняет образ мышления». Новобранцы продолжают готовиться к присяге-1

В эти дни тысячи новобранцев в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил проходят начальную подготовку, в том числе и в 86-й бригаде связи в Колодищах. Молодые люди изучают уставы, осваивают предметы боевой подготовки, оттачивают строевую выучку.

«Армия меняет образ мышления». Новобранцы продолжают готовиться к присяге-4

Армия меняет образ мышления, на гражданке за тебя все делают родители, помогают, обеспечивают. А тут все самостоятельно. Командир отдал приказ ты выполняй. Задумываешься, что нужно родных и близких защищать, армия учит это делать профессионально.

«Армия меняет образ мышления». Новобранцы продолжают готовиться к присяге-7

Уже 19 ноября новоиспеченные солдаты примут военную присягу. Затем они продолжат обучение по специальностям и через пару месяцев станут полноценными военными связистами.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В любой войне погибают лучшие». О какой чёрной шутке Азарёнок никогда не говорит гостям своего стрима?
16 ноября 2022 20:28

«В любой войне погибают лучшие». О какой чёрной шутке Азарёнок никогда не говорит гостям своего стрима?

В каждой социальной сети своя целевая аудитория. Где ремесленнику продвигать свой товар?
16 ноября 2022 19:45

В каждой социальной сети своя целевая аудитория. Где ремесленнику продвигать свой товар?

Белорусский милиционер в свой выходной пошёл за грибами и задержал наркокурьера
16 ноября 2022 19:34

Белорусский милиционер в свой выходной пошёл за грибами и задержал наркокурьера