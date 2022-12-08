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Лукашенко поздравил Берсе с избранием на должность Федерального президента Швейцарской Конфедерации

08 декабря 2022 16:47
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Александр Лукашенко поздравил Алена Берсе с повторным избранием на должность Федерального президента Швейцарской Конфедерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему доверили важную миссию стать во главе своей страны в очень сложное и противоречивое время подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко поздравил Берсе с избранием на должность Федерального президента Швейцарской Конфедерации-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К сожалению, сегодня большинство европейских политиков, ведомых лживыми образами врагов на Востоке, не имеют мужества принимать решения и нести за них ответственность. Западные элиты так долго защищали идеи либерализма и восхищались своей легкой победой, что, кажется, совсем утратили связь с действительностью. Однако в мире все больше убеждаются в необходимости настоящего конструктивного диалога, а не конфронтации. Беларусь неизменно заинтересована в развитии двусторонних отношений и прагматичного сотрудничества с нейтральной Швейцарией на принципах взаимного уважения, без искусственных ограничений и угроз.

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# Беларусь-Швейцария # общество # Александр Лукашенко # Ален Берсе # Фотофакт

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