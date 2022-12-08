Лукашенко поздравил Берсе с избранием на должность Федерального президента Швейцарской Конфедерации

Александр Лукашенко поздравил Алена Берсе с повторным избранием на должность Федерального президента Швейцарской Конфедерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему доверили важную миссию стать во главе своей страны в очень сложное и противоречивое время – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, сегодня большинство европейских политиков, ведомых лживыми образами врагов на Востоке, не имеют мужества принимать решения и нести за них ответственность. Западные элиты так долго защищали идеи либерализма и восхищались своей легкой победой, что, кажется, совсем утратили связь с действительностью. Однако в мире все больше убеждаются в необходимости настоящего конструктивного диалога, а не конфронтации. Беларусь неизменно заинтересована в развитии двусторонних отношений и прагматичного сотрудничества с нейтральной Швейцарией на принципах взаимного уважения, без искусственных ограничений и угроз.