Не просто писатель, но и автомеханик. Василь Быков сам сделал сигнализацию на свою «Волгу»

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали об автомобилях известных белорусских поэтов и писателей.
В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали об автомобилях известных белорусских поэтов и писателей.
Знаменитый писатель Василь Быков новатор был не только в литературе. В советское время свой ГАЗ 24 он оборудовал сигнализацией собственной разработки.
Василь Быков-младший, сын Василя Быкова:
Я всегда удивлялся, как у него хватает терпения, настойчивости, желания, даже любви покупать все это, около автомобильную литературу, делать выписки, подчеркивать. Ну, может быть, время было такое, когда, если не смазать шкворни в этой «Волге», она не поедет.
Я помню, как он со мной возился, заставляя изучать некоторые проблемы техники, машин. Та старая «Волга» было то, что ему надо было. Там он мог применить свой творческий подход.
«Говорил, не жалей и езди!» Как распорядились подаренными «Эмками» Колас и Купала?
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