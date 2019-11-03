Не просто писатель, но и автомеханик. Василь Быков сам сделал сигнализацию на свою «Волгу»

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали об автомобилях известных белорусских поэтов и писателей.

Знаменитый писатель Василь Быков новатор был не только в литературе. В советское время свой ГАЗ 24 он оборудовал сигнализацией собственной разработки.

Василь Быков-младший, сын Василя Быкова:

Я всегда удивлялся, как у него хватает терпения, настойчивости, желания, даже любви покупать все это, около автомобильную литературу, делать выписки, подчеркивать. Ну, может быть, время было такое, когда, если не смазать шкворни в этой «Волге», она не поедет.