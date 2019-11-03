Прямой эфир

Не просто писатель, но и автомеханик. Василь Быков сам сделал сигнализацию на свою «Волгу»

03 ноября 2019 19:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали об автомобилях известных белорусских поэтов и писателей.

Не просто писатель, но и автомеханик. Василь Быков сам сделал сигнализацию на свою «Волгу» -1

Знаменитый писатель Василь Быков новатор был не только в литературе. В советское время свой ГАЗ 24 он оборудовал сигнализацией собственной разработки.

Не просто писатель, но и автомеханик. Василь Быков сам сделал сигнализацию на свою «Волгу» -4

Василь Быков-младший, сын Василя Быкова:
Я всегда удивлялся, как у него хватает терпения, настойчивости, желания, даже любви покупать все это, около автомобильную литературу, делать выписки, подчеркивать. Ну, может быть, время было такое, когда, если не смазать шкворни в этой «Волге», она не поедет.

Не просто писатель, но и автомеханик. Василь Быков сам сделал сигнализацию на свою «Волгу» -7

Я помню, как он со мной возился, заставляя изучать некоторые проблемы техники, машин. Та старая «Волга» было то, что ему надо было. Там он мог применить свой творческий подход.

«Говорил, не жалей и езди!» Как распорядились подаренными «Эмками» Колас и Купала?

Подробнее о биографии Быкова и не только –в видеоматериале

# Автомобили # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уникальные строительные объекты Беларуси. Каким должен быть дом мечты в Минске?
03 ноября 2019 17:17

Уникальные строительные объекты Беларуси. Каким должен быть дом мечты в Минске?

Агротренд «без химии». Почему в белорусских торговых сетях так сложно найти продукцию со статусом «органика»?
03 ноября 2019 17:04

Агротренд «без химии». Почему в белорусских торговых сетях так сложно найти продукцию со статусом «органика»?

Победа над наркотрафиком. Как белорусские специалисты борются с химической зависимостью у общества
03 ноября 2019 17:00

Победа над наркотрафиком. Как белорусские специалисты борются с химической зависимостью у общества