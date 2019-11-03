Агротренд «без химии». Почему в белорусских торговых сетях так сложно найти продукцию со статусом «органика»?

Новости Беларуси. Направлений, в которых можно и нужно развивать сотрудничество со Свердловской областью, немало. Причем просто торговать далеко не так интересно, как строить совместные предприятия и с произведенной на них продукцией выходить на рынки третьих стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

На встречах в Минске с делегацией Свердловской области обсуждались в том числе проекты в сельском хозяйстве. О нем и продолжим в части органического земледелия. В 2018 году, помимо прочего, Палата представителей приняла закон «О производстве и обращении органической продукции». Раньше документа, который бы регулировал органику, в стране не было. Можно спорить о своевременности узаконивания производства и обращения экологически чистейших товаров с учетом их набирающей обороты популярности. Но спорить не будем. Уже в середине ноября закон вступит в силу. Готовы ли фермеры производить продукцию чище чистой и готовы ли мы ее покупать? Разбиралась Анастасия Дехтяр.

Босс Дмитрий – Фермера встретить в костюме сродни неожиданности, в день съемок он только вернулся с переговоров из банка – вместо привычной кофепаузы предпочитает милкбрейк.

Рацион местных коз, а поголовье в этом фермерском хозяйстве насчитывает порядка восьми сотен, настоящий микс. И именно питательная смесь – одна из основных причин того, что на молочную продукцию нельзя нанести заветную лейбу «органика».

Шесть лет уже как земли хозяйства сертифицированы как органические – на них выращивают корм. Однако своих трав не хватает, они скорее как БАД в общем меню. Остальную провизию приходиться докупать. Вот только в Беларуси «органического» корма не сыскать. Но хозяйство перед проблемами не пасует и не отступает от экологических принципов. Каждый год статус «чистых» земель подтверждают зарубежные инспекторы.

Дмитрий Крылов, фермер:

Инспекторы приезжают очень опытные. И землю посмотрят, и историю полей, и по бухгалтерии. Смотрят, что покупалось. Если есть какие-то сомнения, могут землю взять на анализ. Анализы очень чувствительные. Дальше пока еще не можем двинуться, потому что кормов экологических для нашего стада не хватает.

Здесь же налажена и переработка. На мини-молочном заводе выпускают молоко, йогурт, творог, сыры. Ценный продукт поставляют в столичные сети, есть и экспорт – отгружают в Москву.

Быть в авангарде современной агродоктрины всегда сложно. Особенно зыбок путь новаторов, когда нет законотворческой базы. Инициативу развития органического земледелия в Беларуси поддержали на самом высоком уровне. Глава государства неоднократно высказывался о своей приверженности экологическим трендам.

В 2018 году Александр Лукашенко подписал закон, которым регламентирован оборот в стране органической продукции. Уже в середине ноября 2019-го он станет руководством к действию для тех, кто развивается в этом направление. А таких аграриев становится больше.

Еще год назад их было с десяток, уже сегодня органических производств в стране 28. Такой «зеленый» свет в законодательном плане, уверен Дмитрий Крылов, открывает новые горизонты. Возможно, его продукция наконец получит статус «органика». Дмитрий Крылов:

Есть еще очень важная проблема – неинформированность населения о том, как отличается органический продукт от обычного продукта, производимого с интенсивными технологиями.

Сегодня маркетологи очень активно используют этот тренд, когда экологические продукты пользуются спросом. Эко, био – сейчас практически на всех этикетках присутствуют, но под ними нет фактических сертификатов.

Когда в ход идет маркетинг, внешность бывает обманчива. В погоне за ЗОЖем доверчивые покупатели охотнее отовариваются тем, где на упаковках большими буквам – «эко», «био», «натуральный продукт», «содержит натуральные экстракты» и так далее. Такие надписи, безусловно, привлекают внимание потребителей, но не гарантируют подлинность содержания. У такого явления даже термин свой есть: гринвошинг, этакий зеленый камуфляж. С экспертом мы отправляемся в магазин, чтобы проверить, какие экологические продукты предлагают производители.

За каждым броским логотипом должна быть расшифровка, чаще – номер сертификата. И только в таком случае упаковка будет соответствовать содержимому. Но это не значит, что все, кто позиционирует себя приставкой «эко», такими не являются. Но, чтобы это не было из области «но это не точно», все же должна быть отсылка к подтверждающим документам.

Мы продолжаем усердно рассматривать полки: удастся ли что-то действительно «органическое» положить в корзинку? Кстати, в Беларуси уже разработан национальный знак «Органический продукт». Вот только когда покупатели увидят отечественные товары с ним на прилавках – пока вопрос.

Наталья Поречина, координатор проектов Центра экологических решений:

В нашей стране органическое сельское хозяйство начинает только свой путь. Во многих странах, например в Америке, оно развивалось с начала 20-го века. В нашей стране это прошло все достаточно быстро. Это имеет и отрицательную сторону. В нашем законе есть много вопросов, которые не раскрыты. Наши производители будут сертифицироваться в соответствии с межгосударственным стандартом стран ЕАЭС. Стандарт принят, но нет ни одной фирмы, которая производит стандартизацию в соответствии с межгосударственными стандартами.

Появление закона как посаженое семя, которое должно дать всходы. Однако в этом процессе взращивания для сбора большого урожая нужно еще не одно окучивание.

Что же такое органическое земледелие? Это не просто агротренд «без химии», это настоящее альтернативное системное мышление. Инженер-гидролог Елена Сидорова когда-то променяла прелести столицы на вот эти живописные долины. 60 гектаров земли и мультихозяйство. Казалось бы, здесь все, что только может произрастать в Беларуси. Но есть в этом гастрономическом разнообразии и настоящий эксклюзив. Как раз сейчас на полях разбивают плантацию жимолости, уже скоро белорусские гурманы смогут отведать и северный изыск – княженику. Фермеры здесь не ищут легких путей, а риск считают не просто делом благородным, а экологически оправданным. Как и большинство белорусских производителей-органиков Елена получила европейский сертификат. В нем больше 30 наименований сельхозпродукции со статусом «органические».

Елена Сидорова, фермер:

Самое главное – отдать растению все, что оно хочет, для того, чтобы у него был хороший иммунитет и устойчивость в своем процессе выращивания. Это главное. Если вдруг погодные условия предполагают возникновение очагов заболевания, то тогда нужно биологическими методами, а их в последнее время становится все больше, их убирать. Еще одно подтверждение, что здесь царит «органический» подход: работники вышли на ручную прополку плантаций, никакой «химпротравки».

Прежде, чем землю официально назовут годной для органического возделывания, проходит как минимум три года. Столько почва отдыхает после интенсивного сельхозпроизводства. А дальше к ней относятся как к настоящему живому организму. Никаких гормонов роста и химзащиты. У фермы замкнутый цикл производства. Для того, чтобы куры несли органические яйца, их кормят зерном, выращенным на органической земле. Настоящее безотходное производство – ботва на перегной, земля, где орудует червь, как натуральное удобрение. Елена Сидорова:

В парниках мы выращиваем продукцию весной, летом и осенью. Теплицы у нас с ярусами, предназначены для выращивания зелени и овощей круглый год. На продажу здесь идет не все. Рядовые позиции – морковь, картофель, кабачки, огурцы и помидоры – для себя, на рынке они просто неконкурентоспособны, особенно в сезон. А вот клюква, голубика, зелень отправляются на прилавки с пометкой «органика». Встретить местный бренд можно в крупных гипермаркетах (кстати, после нашей контрольной закупки, где объявили в розыск настоящие органические продукты, мы остались голодными. По крайне мере в этом маркете мы не нашли то, что искали). Проблема сбыта – это еще одна преграда на пути фермеров-органиков. Вот и у Дмитрия пятница – день доставок. Под занавес рабочей недели он садится в свой фургон, заполненный заказами, и из Березовского района отправляется в столицу. Сегодня Лутаев известен как один из основателей органического фермерского кооператива и первого в стране интернет-магазина органических продуктов.

Дмитрий Лутаев:

Работать с торговыми сетями мелким фермерам очень сложно. У нас ассортимент большой, а требования по документации, по регулярности поставок, по качеству, упаковке торговых сетей горздо выше. Им важно, чтобы продукт был на полке всегда. Их не устраивает короткий сезон, надо, чтобы было продолжительное время.

Чтобы не устраивать шопинг-охоту по десяткам магазинов и не ждать интернет-заказы, а иметь возможность выбрать органическую продукцию собственноручно, фермеров соберут под одной крышей. Кстати, такая экологическая конкуренция повлияет на стоимость, ведь все-таки приставка «эко» набивает цену. И такие фермерские продукты сейчас действительно на порядок выше, чем массовая альтернатива. Наталья Поречина:

Конкуренция снижает цену. То, что органическая продукция по цене должна быть выше, – это миф. Все зависит от производителя. Конкуренция пораждает снижение цен. В пригороде Минска на трассе в Логойском направлении появится такая экологическая конкуренция.

Анастасия Дяхтяр, корреспондент:

Гипербазар на завершающей стадии. Здесь на рыночных площадях около 20 тысяч квадратных метров разместятся фермеры, работающие в направлении «органика».