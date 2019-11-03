Прямой эфир

«Говорил, не жалей и езди!» Как распорядились подаренными «Эмками» Колас и Купала?

03 ноября 2019 18:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали об автомобилях народных поэтов.

«Говорил, не жалей и езди!» Как распорядились подаренными «Эмками» Колас и Купала? -1

Они родились  в один год – реалист Колас и романтик Купала. Писателей связывала дружба, два классика шли схожими маршрутами, хоть на жизненных виражах их поджидали разные повороты судьбы. Так случилось и с подаренными двум народным поэтам «Эмками» (ГАЗ М1).  

«Говорил, не жалей и езди!» Как распорядились подаренными «Эмками» Колас и Купала? -4

Юрий Мицкевич, внучатый племянник Якуба Коласа:
Купала сам ездзіў на той машыне, не шкадаваў, лятаў па Мінску па дарогах, па селах. А Колас ашчадны быў, ён наняў шафёра. Той глядзеў машыну, як лялечку, сам не ездзіў.   

«Говорил, не жалей и езди!» Как распорядились подаренными «Эмками» Колас и Купала? -7

Чырвоная Армія прышла вызваляць Заходнюю Беларусь і Украіну, і машыны мабілізоўвалі. Купалаву не ўзялі, бо растрэсенная была, як рэшэта, а Коласаву забралі. Дык Купала ўсё смяяўся: «Казаў жа, не шкадуй і езді, а так -  прасі, каб я цябе падвёз цяпер».

Факты о Якубе Коласе не из учебника: зачем он прятал свои стихи под бородой и как выглядит его любимый диван

Подробности – в видеоматериале

# Автомобили # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт
03 ноября 2019 12:42

Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт

«Теперь твой голос принадлежит не только тебе, но всему народу». Валерий Дайнеко вспомнил о дебюте в «Песнярах»
02 ноября 2019 22:40

«Теперь твой голос принадлежит не только тебе, но всему народу». Валерий Дайнеко вспомнил о дебюте в «Песнярах»

Их сравнивали с The Beatles и раскупали белорусско-русские словари. Феномен популярности «Песняров»
02 ноября 2019 22:21

Их сравнивали с The Beatles и раскупали белорусско-русские словари. Феномен популярности «Песняров»