«Говорил, не жалей и езди!» Как распорядились подаренными «Эмками» Колас и Купала?

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали об автомобилях народных поэтов.
В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали об автомобилях народных поэтов.
Они родились в один год – реалист Колас и романтик Купала. Писателей связывала дружба, два классика шли схожими маршрутами, хоть на жизненных виражах их поджидали разные повороты судьбы. Так случилось и с подаренными двум народным поэтам «Эмками» (ГАЗ М1).
Юрий Мицкевич, внучатый племянник Якуба Коласа:
Купала сам ездзіў на той машыне, не шкадаваў, лятаў па Мінску па дарогах, па селах. А Колас ашчадны быў, ён наняў шафёра. Той глядзеў машыну, як лялечку, сам не ездзіў.
Чырвоная Армія прышла вызваляць Заходнюю Беларусь і Украіну, і машыны мабілізоўвалі. Купалаву не ўзялі, бо растрэсенная была, як рэшэта, а Коласаву забралі. Дык Купала ўсё смяяўся: «Казаў жа, не шкадуй і езді, а так - прасі, каб я цябе падвёз цяпер».
Факты о Якубе Коласе не из учебника: зачем он прятал свои стихи под бородой и как выглядит его любимый диван
Подробности – в видеоматериале