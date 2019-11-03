«Говорил, не жалей и езди!» Как распорядились подаренными «Эмками» Колас и Купала?

Они родились в один год – реалист Колас и романтик Купала. Писателей связывала дружба, два классика шли схожими маршрутами, хоть на жизненных виражах их поджидали разные повороты судьбы. Так случилось и с подаренными двум народным поэтам «Эмками» (ГАЗ М1).