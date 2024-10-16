«Не просто концерт, а набор мероприятий». Рассказываем, чем удивит акция «Марафон единства»

Масштабная общественно-культурная акция «Марафон единства» стартовала 11 октября в стране. Первый город, который принял акцию, Молодечно, на очереди Гомель – 19 октября праздник будет именно там. Организаторы обещают, что будет много интересного. Об этом поговорили с гостем.

Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании»:

Да, это был фестиваль «Беларусь – моя песня», где каждая область привозила во Дворец Республики свои номера, художественные постановки, все были увязнаны своей концепцией, задумкой режиссерской. Оргкомитет и художественный совет выбрали самые лучшие номера из каждой области, мы повезем их по всей стране. Если говорить про Молодечно, то туда приехали коллективы из Гродненской области и Витебской области с теми номерами, которые они презентовали во Дворце Республики.

«Марафон единства» – это не просто концерт, это не просто финальное шоу. «Марафон единства» – это набор мероприятий. Если правильно говорить, это культурно-просветительская акция.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Какие еще города впереди?

Андрей Гузель:

Города сейчас у нас находятся в рабочем плане, будет около 13 городов по всей Беларуси. Скорее всего, это будут областные центры и города около областных центров. Пинск добавился недавно, он тоже будет.

В Гомеле точно будет другой концерт, повторов нет, мы меняем программу в зависимости от города. В Гомель также приедут художественные коллективы из других областей, поменяется состав артистов из Минска, поменяется состав команды блогеров.