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Лидерами рождаются или становятся? Мнение психолога

16 октября 2024 08:01
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Ежегодно 16 октября в ряде стран отмечают Национальный день босса, или День шефа. Это профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.

В студии «Нового утра» Маргарита Григорян, психолог.

Юрий Царев, ведущий:
Что касается лидерских качеств, это какой-то психологический эффект? Их можно развить, воспитать в себе во взрослом возрасте?

Лидерами рождаются или становятся? Мнение психолога -2

Маргарита Григорян, психолог:
Есть управленцы, грамотные руководители и лидеры. Лидер – это тот, кто в основном вдохновляет или у него есть видение, куда нужно идти, это не всегда одно и то же. Лидерские качества – это в большей степени врожденные черты характера, но это не значит, что нельзя в себе развить это способности. Это и психологическая работа, потому что лидер – это человек, который умеет вдохновлять, убеждать, вести переговоры.

Руководитель отличается от лидера тем, что руководитель может грамотно ставить задачи и контролировать, а лидер еще должен уметь вдохновлять людей к общей цели.

Подробности в видео.

# Психология # Юрий Царёв # Александр Меженный # Екатерина Яцкевич

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