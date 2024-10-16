Лидерами рождаются или становятся? Мнение психолога

Юрий Царев, ведущий: Что касается лидерских качеств, это какой-то психологический эффект? Их можно развить, воспитать в себе во взрослом возрасте?

Маргарита Григорян, психолог:

Есть управленцы, грамотные руководители и лидеры. Лидер – это тот, кто в основном вдохновляет или у него есть видение, куда нужно идти, это не всегда одно и то же. Лидерские качества – это в большей степени врожденные черты характера, но это не значит, что нельзя в себе развить это способности. Это и психологическая работа, потому что лидер – это человек, который умеет вдохновлять, убеждать, вести переговоры.

Руководитель отличается от лидера тем, что руководитель может грамотно ставить задачи и контролировать, а лидер еще должен уметь вдохновлять людей к общей цели.