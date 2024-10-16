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В Беларуси оценят стоимость утраченных во время оккупации культурных ценностей

16 октября 2024 08:19
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В Беларуси организована работа по возвращению пропавших в годы Великой Отечественной культурных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси оценят стоимость утраченных во время оккупации культурных ценностей-2

По инициативе Генпрокуратуры Министерство культуры составило перечень артефактов, перемещенных с территории БССР в 1940-е. 

Иконы, картины, книги, скульптуры, другие предметы декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Всего в списке около 700 предметов. Самые ценные среди них крест Ефросиньи Полоцкой, который был вывезен с территории страны, а также похищенные Слуцкие пояса, признанные культурным символом Беларуси. 

Определены и страны, где могут оказаться утраченные ценности. Это США, Израиль, Украина, Польша и ряд других. Предметы культурного наследия могут находиться как в учреждениях зарубежных государств, так и частных коллекциях.

В Беларуси оценят стоимость утраченных во время оккупации культурных ценностей-4

Андрей Караченко, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
По предложению Генеральной прокуратуры организована масштабная ревизия в музеях, архивах и библиотеках. В результате ревизии выявлены еще около 7 тысяч предметов культуры периода Великой Отечественной войны, подлежащих возврату. На сегодня уже организована работа по учету и стоимостной оценке утраченных ценностей, установлению конкретных мест нахождения и обеспечению их возврата в нашу страну. 

Просим граждан, которые знают о местонахождении культурных ценностей, перемещенных с территории БССР в военные годы, сообщить об этом в соответствующую комиссию при Совете Министров, в том числе на конфиденциальной основе.

В Беларуси оценят стоимость утраченных во время оккупации культурных ценностей-6

До возбуждения уголовного дела о геноциде белорусского народа фактически не имелось сведений об утраченных в период оккупации ценностях. Системная работа по их поиску и организации возврата ранее не велась.

# Генеральная прокуратура Республики Беларусь

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