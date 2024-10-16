В Беларуси оценят стоимость утраченных во время оккупации культурных ценностей

В Беларуси организована работа по возвращению пропавших в годы Великой Отечественной культурных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По инициативе Генпрокуратуры Министерство культуры составило перечень артефактов, перемещенных с территории БССР в 1940-е.

Иконы, картины, книги, скульптуры, другие предметы декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Всего в списке около 700 предметов. Самые ценные среди них крест Ефросиньи Полоцкой, который был вывезен с территории страны, а также похищенные Слуцкие пояса, признанные культурным символом Беларуси.

Определены и страны, где могут оказаться утраченные ценности. Это США, Израиль, Украина, Польша и ряд других. Предметы культурного наследия могут находиться как в учреждениях зарубежных государств, так и частных коллекциях.