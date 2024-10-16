Победителей викторины, посвящённой 80-й годовщине освобождения Беларуси, наградили в Минске

Глубокие познания в тонкостях истории Великой Отечественной войны демонстрируют белорусские школьники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глубокие познания в тонкостях истории Великой Отечественной войны демонстрируют белорусские школьники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске наградили победителей республиканской онлайн-викторины, посвященной 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В то время как в других странах продолжаются попытки переписать летопись прошлого, сносятся памятники и искажаются факты, в Беларуси активно проводится работа по сохранению исторической памяти.
Особое внимание – популяризации истории среди молодежи через различные инициативы и мероприятия. Онлайн-викторина «Страницы памяти» – одна из них. В ней приняли участие более 14 тысяч учащихся: от 2-го класса до 4-го курса ПТУ и колледжей. Призовые места заняли 9 участников, которые показали отличные знания истории.
Герман Ромашко, учащийся средней школы № 73 Минска:
Мне понравился этот конкурс, потому что он патриотический. Я интересуюсь военной техникой. Но, конечно, лучше, чтобы она была только в музее. И у нас было мирное небо над головой.
Павел Синьков, учащийся Гомельского государственного областного лицея:
Я строго придерживаюсь позиции о том, что без истории нет нашего будущего. Поэтому как изучение самого предмета, так и общее знание нашего прошлого считаю крайне необходимым. История дает ответы на многие вопросы, которые тревожат нас и сегодня.
Викторина «Страницы памяти» – это совместный проект музея истории Великой Отечественной войны и электронного образовательного ресурса SkyBel. Он направлен на усвоение исторических фактов и воспитание у молодежи уважения к подвигам тех, кто боролся за свободу и независимость Беларуси.