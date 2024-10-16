Победителей викторины, посвящённой 80-й годовщине освобождения Беларуси, наградили в Минске

В Минске наградили победителей республиканской онлайн-викторины, посвященной 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В то время как в других странах продолжаются попытки переписать летопись прошлого, сносятся памятники и искажаются факты, в Беларуси активно проводится работа по сохранению исторической памяти.

Особое внимание – популяризации истории среди молодежи через различные инициативы и мероприятия. Онлайн-викторина «Страницы памяти» – одна из них. В ней приняли участие более 14 тысяч учащихся: от 2-го класса до 4-го курса ПТУ и колледжей. Призовые места заняли 9 участников, которые показали отличные знания истории.