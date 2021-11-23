«Это был единственный шанс дальше продолжать жизнь». В Могилёве пересадили сердце 43-летнему мужчине

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:

Достаточно молодой, 43 года. Конечно, учитывая то, что сердечная недостаточность уже в критической степени, шансов дальше получать какую-то терапию у него больше не было. Это был единственный шанс дальше продолжать жизнь. К счастью, что все сложилось. И реципиент, и донор наши, могилевские. Когда все это случилось так и здесь, дало возможность. И то, что бригада минских кардиохирургов, и не только кардиохирурги, это были и перфузиологи, и реаниматологи. Они помогли нам все это сделать.