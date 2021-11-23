«Это был единственный шанс дальше продолжать жизнь». В Могилёве пересадили сердце 43-летнему мужчине

Новости Беларуси. Первую операцию по пересадке сердца провели в Могилеве. Это стало возможно после открытия нового кардиохирургического корпуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первую операцию по пересадке сердца провели в Могилеве. Это стало возможно после открытия нового кардиохирургического корпуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Операцию осуществили в ночь на 23 ноября врачи областной клинической больницы под руководством главного кардиохирурга Беларуси, доктора медицинских наук Юрия Островского. Орган пересадили 43-летнему мужчине с предельной сердечной недостаточностью. Операция длилась практически шесть часов. И донором, и реципиентом стали жители могилевского региона. Всего в операционной были задействованы около 20 медицинских работников.
Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:
Достаточно молодой, 43 года. Конечно, учитывая то, что сердечная недостаточность уже в критической степени, шансов дальше получать какую-то терапию у него больше не было. Это был единственный шанс дальше продолжать жизнь. К счастью, что все сложилось. И реципиент, и донор наши, могилевские. Когда все это случилось так и здесь, дало возможность. И то, что бригада минских кардиохирургов, и не только кардиохирурги, это были и перфузиологи, и реаниматологи. Они помогли нам все это сделать.
Операция на открытом сердце стала уникальной и определяющей для дальнейшего развития Могилевской областной больницы. Это подтверждение того, что возможности белорусских врачей и созданные в нашей стране медицинские условия соответствуют мировому уровню.