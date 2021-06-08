«К сожалению, вода не прощает ошибок». Начало лета и уже детские смерти. Как избежать трагедии?

Новости Беларуси. В Беларусь пришла по-настоящему жаркая погода, и многие жители потянулись к водоемам. Следом за ними отправились сотрудники МЧС и ОСВОД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них летний сезон по-своему горяч.

Трагическая статистика уже начала отсчет. За минувшую субботу, 5 июня, только на водоемах Витебской области утонули три человека. Среди них 13-летний мальчик. Дети должны всегда быть на виду у взрослых, без устали напоминают специалисты. И это касается не только отдыха на воде. Как сделать лето безопасным? Наш витебский корреспондент Виктор Пралич отправился в профилактический рейд со спасателями на водоемы региона.

– Номера службы спасения какие?

– 101, 102, 103, 104.

– Правильно. И 112 – это единая служба спасения.

Смогут ли вспомнить в случае экстренной ситуации эти номера взрослые, не говоря уже о детях, большой вопрос. А потому спасатели решили напомнить о правилах безопасного поведения на воде. Такая профилактика будет полезна всем отдыхающим.

Светлана Новикова, жительница Витебска:

Мы сегодня сезон открыли с Андрюхой, внуком. Я ему постоянно говорю, хотя он уже четыре года и плавает в большом бассейне, и ныряет: тот, кто плавает, тот может и утонуть, тот, кто не умеет плавать, он не полезет.

Взрослые уверяют, что всегда держат глаз за своими чадами. Но жизнь показывает другое. На этом водоеме субботним вечером произошла трагедия.

Виктор Пралич, корреспондент:

Два брата 10 и 13 лет находились на этой самодельной кладке. В какой-то момент они оба оказались в воде. Младшему удалось выбраться и позвать на помощь. 13-летнего ребенка из воды доставал отец.

До приезда медиков и спасателей мужчина пытался реанимировать сына. На помощь прибыла бригада скорой. Уже в больнице, не приходя в сознание, мальчик умер.

Вячеслав Горин, начальник водолазно-спасательной службы Витебской областной организации ОСВОД:

Вода еще недостаточно прогрелась. Как правило, прогревается только верхний ее слой. Под этим верхним слоем перепад температуры достаточно значительный. У большинства людей на фоне холодового шока могут возникнуть различные заболевания, в первую очередь остановка сердца.

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:

Следует помнить о том, что если вы отправились отдыхать вместе со своими детьми, следует контролировать их время пребывания на расстоянии вытянутой реки. К сожалению, вода не прощает ошибок. И кажется, вот-вот ребенок находится близко, но уже потом оказывается, что ему нельзя оказать необходимую помощь. Об этом нужно тоже помнить и не забывать. Также не следует заходить в воду, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения.

Витебская область богата на водоемы. В 2021 году на вооружение пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» прибыла моторная лодка «Раптор-550». Катер не имеет аналогов в Витебской области. Он способен развивать скорость до 80 километров в час.

Геннадий Арсенькин, начальник водолазно-спасательной службы ПАСО «Витязь»:

При оказании помощи, допустим, при обследовании, поиске, чтобы обследовать береговую линию какого-то водоема, – обследуется она по кругу. Скорость здесь в два раза больше, мобильность. Соответственно, можно быстрее произвести работы, действия. Чтобы обезопасить детей, особенно во время каникул, свои рекомендации опубликовал и Следственный комитет. Сейчас ведомство проводит проверку по факту гибели годовалого ребенка в Молодечненском районе.