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Главы стран СНГ приняли обращение к мировой общественности в связи с 80-летием начала ВОВ

09 июня 2021 06:22
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Новости Беларуси. В преддверии 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны главы государств СНГ обратились к своим народам и мировой общественности с призывом объединиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры осудили попытки исказить правду о кровопролитной войне и призывают свято чтить память о тех, кто защищал мир от фашизма.

Восемь десятилетий назад для народов многонационального советского государства началось тяжелейшее испытание в истории всего человечества. Война искалечила судьбы поколений. Однако благодаря дружбе и патриотизму советских людей расчет агрессоров не оправдался.

Главы стран СНГ приняли обращение к мировой общественности в связи с 80-летием начала ВОВ-1

В документе не только подчеркивают заслугу народов в Великой Победе, но и призывают современников сохранять память и правду об этой войне. Лидеры СНГ призывают бороться с фальсификацией истории и героизацией нацистского движения, а также уважать и беречь все захоронения и памятники в честь погибших советских воинов.

# Великая Отечественная война # Татьяна Савчик

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