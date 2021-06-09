Главы стран СНГ приняли обращение к мировой общественности в связи с 80-летием начала ВОВ

Новости Беларуси. В преддверии 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны главы государств СНГ обратились к своим народам и мировой общественности с призывом объединиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры осудили попытки исказить правду о кровопролитной войне и призывают свято чтить память о тех, кто защищал мир от фашизма.

Восемь десятилетий назад для народов многонационального советского государства началось тяжелейшее испытание в истории всего человечества. Война искалечила судьбы поколений. Однако благодаря дружбе и патриотизму советских людей расчет агрессоров не оправдался.