6 белорусских университетов вошли в список претендентов международного рейтинга

Новости Беларуси. Шесть белорусских вузов стали претендентами международного рейтинга Times Higher Education – 2024. Всего в списке свыше 1 900 учебных заведений из 108 стран. И 769 университетов в статусе «претендент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БГУ вот уже 9 лет удерживает позиции в рейтинге. Теперь за место борются Гродненский университет имени Янки Купалы, университет информатики и радиоэлектроники, БГМУ, Университет гражданской защиты МЧС и два гомельских вуза: имени Франциска Скорины и медицинский. Попасть в рейтинг непросто, необходимо пройти по 18 показателям эффективности в пяти областях. Учитываются исследовательская среда, образовательная деятельность, международное сотрудничество, промышленные инновации.