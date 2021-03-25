«Не применяем максимальные надбавки». Что происходит с ценами на лекарства в Беларуси?

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают мониторинг цен на лекарственные препараты в аптеках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сравнивается стоимость на отечественные и импортные товары, проводится анализ формирования цен.
Новости Беларуси. Сенаторы продолжают мониторинг цен на лекарственные препараты в аптеках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сравнивается стоимость на отечественные и импортные товары, проводится анализ формирования цен.
С начала 2021 года Минздрав и МАРТ рекомендовали снивелировать повышение НДС на 10 % снижением торговых надбавок. Мониторинг позволяет отслеживать не только ценообразование, но и сделать срез наиболее востребованных препаратов во время пандемии. Специалисты отмечают, что в белорусских аптеках дефицита товара нет. Более того, практически на каждый зарубежный препарат имеется отечественный аналог.
Онлайн-торговлю лекарствами в Беларуси могут сделать постоянной
Анатолий Щастный, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это уже не первая аптека, которую мы посещаем и мониторируем цены. Я скажу так, что они вполне допустимы. Резкого скачка цен не произошло, а по многим позициям – это где-то 68 % – на сегодня даже снижение произошло на лекарственные препараты как отечественные, так и зарубежные. Это не считая перечня (списка) препаратов, – которые под контролем Министерства здравоохранения, государства, – на которые цены повышаться и не могут.
Елена Щербак, заведующий аптекой № 1 Витебска:
Для того, чтобы не потерять сегмент своего покупателя, для того, чтобы действительно оказывать нашу социальную функцию по обеспечению населения лекарственными средствами, мы пошли на то, – чтобы не оказать большого влияния на этот рост цен, – мы не применяем максимальные надбавки.
Мониторинг и контроль за ценообразованием на социально значимые товары, в том числе и лекарственные средства, продолжится.
Читайте также:
Мониторинг по вопросу обоснованности роста цен на лекарства проводится в аптеках Беларуси
«Если видим, что цена значительно отличается, то узнаём причины». Что показал рейд по аптекам и что происходит с ценами на лекарства?
«За счёт определённого количества скидок, акций цены вновь снижены». Депутаты проверили аптеки