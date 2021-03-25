«Не применяем максимальные надбавки». Что происходит с ценами на лекарства в Беларуси?

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают мониторинг цен на лекарственные препараты в аптеках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сравнивается стоимость на отечественные и импортные товары, проводится анализ формирования цен.

С начала 2021 года Минздрав и МАРТ рекомендовали снивелировать повышение НДС на 10 % снижением торговых надбавок. Мониторинг позволяет отслеживать не только ценообразование, но и сделать срез наиболее востребованных препаратов во время пандемии. Специалисты отмечают, что в белорусских аптеках дефицита товара нет. Более того, практически на каждый зарубежный препарат имеется отечественный аналог. Онлайн-торговлю лекарствами в Беларуси могут сделать постоянной

Анатолий Щастный, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это уже не первая аптека, которую мы посещаем и мониторируем цены. Я скажу так, что они вполне допустимы. Резкого скачка цен не произошло, а по многим позициям – это где-то 68 % – на сегодня даже снижение произошло на лекарственные препараты как отечественные, так и зарубежные. Это не считая перечня (списка) препаратов, – которые под контролем Министерства здравоохранения, государства, – на которые цены повышаться и не могут.