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«Не применяем максимальные надбавки». Что происходит с ценами на лекарства в Беларуси?

25 марта 2021 07:13
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Новости Беларуси. Сенаторы продолжают мониторинг цен на лекарственные препараты в аптеках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сравнивается стоимость на отечественные и импортные товары, проводится анализ формирования цен.

«Не применяем максимальные надбавки». Что происходит с ценами на лекарства в Беларуси?-1

С начала 2021 года Минздрав и МАРТ рекомендовали снивелировать повышение НДС на 10 % снижением торговых надбавок. Мониторинг позволяет отслеживать не только ценообразование, но и сделать срез наиболее востребованных препаратов во время пандемии. Специалисты отмечают, что в белорусских аптеках дефицита товара нет. Более того, практически на каждый зарубежный препарат имеется отечественный аналог.

Онлайн-торговлю лекарствами в Беларуси могут сделать постоянной

«Не применяем максимальные надбавки». Что происходит с ценами на лекарства в Беларуси?-4

Анатолий Щастный, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это уже не первая аптека, которую мы посещаем и мониторируем цены. Я скажу так, что они вполне допустимы. Резкого скачка цен не произошло, а по многим позициям – это где-то 68 % на сегодня даже снижение произошло на лекарственные препараты как отечественные, так и зарубежные. Это не считая перечня (списка) препаратов, – которые под контролем Министерства здравоохранения, государства, – на которые цены повышаться и не могут.

«Не применяем максимальные надбавки». Что происходит с ценами на лекарства в Беларуси?-7

Елена Щербак, заведующий аптекой № 1 Витебска:
Для того, чтобы не потерять сегмент своего покупателя, для того, чтобы действительно оказывать нашу социальную функцию по обеспечению населения лекарственными средствами, мы пошли на то, чтобы не оказать большого влияния на этот рост цен, мы не применяем максимальные надбавки.

«Не применяем максимальные надбавки». Что происходит с ценами на лекарства в Беларуси?-10

Мониторинг и контроль за ценообразованием на социально значимые товары, в том числе и лекарственные средства, продолжится.

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# Лекарства # общество # Анатолий Щастный # Елена Щербак # Фотофакт

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