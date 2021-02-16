«Если видим, что цена значительно отличается, то узнаём причины». Что показал рейд по аптекам и что происходит с ценами на лекарства?

Новости Беларуси. В Борисовском районе 16 февраля провели мониторинг цен. Рейд по торговым сетям устроили районная власть, профсоюзы и сенатор от Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каков итог проверки? Дмитрий Боярович расскажет подробнее. В Борисовском районе провели мониторинг цен на продукты. Что об их изменении говорят работники магазинов и местные жители? Отдельно проверили цены в этой городской аптеке. Но уже в Жодино.

Насколько подорожали лекарства с января в среднем – здесь ответить не смогли. Заведующий посетовал: все-таки четыре тысячи позиций. Но заверил: финансовые издержки из-за НДС постарались взять на себя.

Плюс в аптеке действует постоянная скидка 10 % на медпрепараты белорусского производства для пенсионеров, инвалидов, родителей детей до 3 лет, многодетных семей и граждан, воспитывающих детей-инвалидов.

Артем Комар, заведующий Центральной городской аптекой Жодино:

В нашей сети аптек при переоценке лекарственных препаратов происходило уменьшение надбавок для того, чтобы уменьшить изменение цены. Если были заметны изменения – из того, что могло быть, максимум на себя наше предприятие взяло нагрузку эту финансовую.

Кирилл Барсуков, председатель Жодинского городского Совета депутатов:

Если мы видим, что цена препарата значительно отличается, например, в государственной и частной, то выходим, общаемся с руководителем, узнаем причины, узнаем возможности – можно ли снизить стоимость, уменьшить торговую надбавку, обоснована ли она.

На тему цен на лекарства, выступая на Всебелорусском народном собрании, высказался Александр Лукашенко. Он анонсировал возможные серьезные решения в отношении тех аптек, которые завышают цены на медпрепараты. Александр Лукашенко о ценах в аптеках: «Мы будем шутить с лекарствами, будем уповать на какой-то рынок? Нет, так не будет» (читать далее).