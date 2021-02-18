«За счёт определённого количества скидок, акций цены вновь снижены». Депутаты проверили аптеки

Новости Беларуси. Некоторые из депутатов Палаты представителей 18 февраля отправились не в парламент, а в аптеки. В качестве эксперимента они решили купить лекарства и заодно проверить цены на них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как оказалось, в государственных собрать личную аптечку на 15 %, а то и на 18 % дешевле, чем в коммерческих. Плюс здесь предлагают приятные скидки на некоторые группы медицинских товаров. Тем не менее ценообразование в отдельных аптеках вызывает вопросы, поэтому мониторинг продолжается. Будут выработаны оптимальные подходы, чтобы цены для людей с разным доходом не кусались. Уделили внимание и тому, достаточный ли запас лекарств в аптеках.

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мониторинг показал, что повышение цен было. Сейчас за счет определенного количества скидок, за счет акций цены вновь снижены. Мы обратили внимание, что отечественные препараты стоят точно так же, как они стоили в декабре.

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В целом, условно говоря, корзина, которую мы собирали для лечения простуды, оказалась в государственной аптеке на 15-18 % дешевле. Безусловно, мы будем продолжать наши мониторинги. Безусловно, мы будем искать методы для того, чтобы цены стабилизировались и не росли.