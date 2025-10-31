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Лукашенко заявил, что Протасевич – сотрудник белорусской разведки

31 октября 2025 13:51
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Лукашенко заявил, что Протасевич – сотрудник белорусской разведки-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич, который ранее считался оппозиционером, был сотрудником белорусской спецслужбы. По его словам, задержание Протасевича в Минске в 2021 году было частью операции, хотя в этом якобы не было необходимости – он уже сотрудничал с властями. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Долго рассказывать не буду. Протасевич – это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?» – сказал он.

Лукашенко отметил, что экипаж самолета авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, принял решение самостоятельно приземлиться в Минске после сообщения о заложенной бомбе. 

Протасевич был задержан на борту.  Его обвинили в ряде преступлений, в том числе в призывах к захвату власти и распространении ложной информации. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, но позже он был помилован.

Фото: president.gov.by

# общество

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