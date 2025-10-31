Более 2,3 миллиона белорусов вышли на субботник! Белстат подвёл итоги масштабной акции

Белстат подвел итоги республиканского субботника, который состоялся 25 октября. Участие в нем приняли свыше 2 миллионов 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заработано более 19 миллионов 600 тысяч рублей. Это даже больше, чем в апреле. Как сообщалось ранее, половину средств направят на строительство Национального исторического музея и создание его постоянной экспозиции. Еще 50 % останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома с возможностью их направления на конкретные объекты.