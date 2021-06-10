Алёна Родовская: люди, кричащие «мы здесь власть», обязательно должны что-нибудь сжечь, разрушить и расправиться с неугодными

Новости Беларуси. Что объединяет людей и почему заграница нам не поможет? О влиянии социальных сетей на нашу жизнь и почему люди не понимают, что ими манипулируют, в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская.

Алена Родовская:

Лето. Пришло, наконец, долгожданное тепло, и сотни минчан вышли в парки с детьми. Кто-то уехал на рыбалку, кто-то на дачу, но, уверена, что всем хорошо и комфортно. Я тоже восторгаюсь этой порой. Красивый город, любимая работа и близкие рядом – что еще надо для счастья? Наша с вами мирная жизнь заканчивается, когда мы берем в руки телефон и хотим узнать последние новости. А со всех сторон: идет война гибридная, гибридная война. Алёна Родовская: даже блогеры, которые ценят свою репутацию, пришли в госСМИ, хотят выходить в инфополе с авторской позицией У белорусов вопрос стоял всегда просто: доверяем – дружим, не доверяем – соблюдаем холодный нейтралитет. С появлением соцсетей каждый человек получил возможность показать, как он живет, транслировать свою систему ценностей, мысли и собственную версию окружающей действительности. А некоторые вдруг осознали: говори что хочешь и будь богом.

Алена Родовская:

Неожиданно началось и любование всем чужим. Посмотрите, как живет Европа, какие у них зарплаты и как здорово они себя чувствуют. Вы такие крутые, а мы не смогли. У нас все плохо. Лукашенко, уходи. И еще прозвучало: «Кто здесь власть?» Это лето 2020 года. До выборов остается два месяца. Я, к примеру, отношусь к тому числу избирателей, которые голосовали умом и логикой. Меня мало интересовал вопрос передела рынков или мирового господства. Меня и сейчас, например, не интересует тема прав ЛГБТ или золотой гроб Флойда. Всю предвыборную кампанию меня интересовала четкая стратегия развития моего города, положенного асфальта, построенной школы или открытие современного медицинского центра. Словом, одно желание – чтобы мне было хорошо там, где я живу, и мне не хотелось уезжать.

Алена Родовская:

Что нам в тот момент предлагала оппозиция? «Лукашенко должен уйти, а там мы разберемся. Вы только выходите на уличные акции, не бойтесь, фонды нам помогут и деньги дадут всем». Прошло время. Давайте вспомним недавние слова Романа Протасевича. Каждое утро перед Белорусским домом в Варшаве выстраивались очереди тех, кто пришел за обещанной финансовой помощью, но никто им дверь не открыл. Объясню, на чем сыграли. Помните постоянные призывы? Давайте выскажемся, давайте подпишем петицию, собираемся и выстраиваемся в цепь солидарности, гудим в определенное время в своих автомобилях, танцуем флешмобы и так далее.

Алена Родовская:

Дорогие мои, эти импульсы формируют в нас привычку реагировать. И привычка эта, как будто невзначай, выработалась. Это очень важный инструмент манипуляции. Никакие «мирные революции» так не начинаются. Так начинаются гражданские войны. И как бы мы потом жили, зная, что один твой сосед убил сына другой соседки? Что двоюродный брат кинул коктейль Молотова в племянника? Как потом с этим жить? Люди, кричащие «мы здесь власть», обязательно должны что-нибудь сжечь, разрушить и расправиться с неугодными, такая вот революционная добродетель во все времена. Мы, белорусы, сделали единственно верный вывод. Мы не хотим страны ненависти и агрессии.