Зеленский заявил, что переговоры о территориях должны вести он

По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская сторона на переговорах с Россией не имеет права обсуждать территориальные вопросы, так как это исключительно ее компетенция. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что готов обсуждать эту тему только с президентом России Владимиром Путиным. Также Зеленский отметил, что потерянные территории Украина не признает де-юре российскими.



На прошедших в Стамбуле переговорах стороны провели обмен документами с предложениями по разрешению конфликта, включая возможную встречу лидеров.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин готов к контакту на высшем уровне, если будут достигнуты предварительные договоренности.