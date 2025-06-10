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Зеленский заявил, что переговоры о территориях должны вести он

10 июня 2025 12:27
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Зеленский заявил, что переговоры о территориях должны вести он-0

По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская сторона на переговорах с Россией не имеет права обсуждать территориальные вопросы, так как это исключительно ее компетенция. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что готов обсуждать эту тему только с президентом России Владимиром Путиным. Также Зеленский отметил, что потерянные территории Украина не признает де-юре российскими.

На прошедших в Стамбуле переговорах стороны провели обмен документами с предложениями по разрешению конфликта, включая возможную встречу лидеров. 

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин готов к контакту на высшем уровне, если будут достигнуты предварительные договоренности.

Фото: pixabay

# Международная политика

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