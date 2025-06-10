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Белорус Сергей Шевченко возглавляет общий зачёт велогонки «Золото Ладоги»

10 июня 2025 12:18
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Сергей Шевченко из велоклуба «Минск» успешно начал выступление в многодневной гонке «Золото Ладоги» – это один из самых престижных стартов на территории России,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На первом этапе спортсмены из 7 стран, под проливным дождем, преодолели 125 километров. В групповой гонке Шевченко финишировал вслед за россиянином Даниилом Савекиным, но благодаря бонусным секундам за промежуточные спринты, опередил соперника в генеральной классификации. Сегодня, 10 июня, участники преодолевают второй отрезок – 138 километров в поселке Мичуринское Ленинградской области. Всего «Золото Ладоги» состоит из 7 этапов, победителей узнаем 15 июня. Напомним, два года назад Шевченко выиграл эту многодневку. Она включена в программу спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

# Спортивные соревнования

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