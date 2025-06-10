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NZZ: Германия находится в зоне досягаемости российских ракет

10 июня 2025 11:56
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NZZ: Германия находится в зоне досягаемости российских ракет-0

Издание Neue Zürcher Zeitung пишет, что Германия находится в пределах досягаемости российских ракет. Об этом пишет РИА Новости.

НАТО обеспокоена возможной угрозой, но Москва заявляет, что она не представляет опасности, а акции Альянса у границ России являются беспрецедентными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что европейские государства тратят деньги на преодоление воображаемой угрозы со стороны Российской Федерации. При этом в Кремле подчеркивают, что следят за потенциально опасными шагами НАТО.

Фото: pixabay

# Международная политика

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