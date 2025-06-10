Издание Neue Zürcher Zeitung пишет, что Германия находится в пределах досягаемости российских ракет. Об этом пишет РИА Новости.

НАТО обеспокоена возможной угрозой, но Москва заявляет, что она не представляет опасности, а акции Альянса у границ России являются беспрецедентными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что европейские государства тратят деньги на преодоление воображаемой угрозы со стороны Российской Федерации. При этом в Кремле подчеркивают, что следят за потенциально опасными шагами НАТО.