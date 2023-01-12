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«Не ожидал такого результата». Кто из ребят вышел в областной финал конкурса «Ученик года» от Дзержинского района?

12 января 2023 14:45
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Новости Беларуси. В канун старого Нового года в Борисове подведут итоги областного этапа конкурса. Результатов в каждом районе ждут с нетерпением. Ведь в финале лучшие из лучших, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Не ожидал такого результата». Кто из ребят вышел в областной финал конкурса «Ученик года» от Дзержинского района?-1

Конкурс «Ученик года» – один из самых популярных среди школьников центрального региона. Ежегодно ребята удивляют своими талантливыми проектами и креативными идеями.

«Не ожидал такого результата». Кто из ребят вышел в областной финал конкурса «Ученик года» от Дзержинского района?-3

Дарья Седун, корреспондент:
Традиционный конкурс в Дзержинском районе проходит уже более 10 лет. В этом году звания лучших удостоились 25 ребят. Все талантливые и успешные.

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# Конкурс # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области

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