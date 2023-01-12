«Не ожидал такого результата». Кто из ребят вышел в областной финал конкурса «Ученик года» от Дзержинского района?

Новости Беларуси. В канун старого Нового года в Борисове подведут итоги областного этапа конкурса. Результатов в каждом районе ждут с нетерпением. Ведь в финале лучшие из лучших, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Конкурс «Ученик года» – один из самых популярных среди школьников центрального региона. Ежегодно ребята удивляют своими талантливыми проектами и креативными идеями.