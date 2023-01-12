«Не ожидал такого результата». Кто из ребят вышел в областной финал конкурса «Ученик года» от Дзержинского района?

Новости Беларуси. В канун старого Нового года в Борисове подведут итоги областного этапа конкурса. Результатов в каждом районе ждут с нетерпением. Ведь в финале лучшие из лучших, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В канун старого Нового года в Борисове подведут итоги областного этапа конкурса. Результатов в каждом районе ждут с нетерпением. Ведь в финале лучшие из лучших, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Конкурс «Ученик года» – один из самых популярных среди школьников центрального региона. Ежегодно ребята удивляют своими талантливыми проектами и креативными идеями.
Дарья Седун, корреспондент:
Традиционный конкурс в Дзержинском районе проходит уже более 10 лет. В этом году звания лучших удостоились 25 ребят. Все талантливые и успешные.
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