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Не отдать врагу любой ценой! Знаменитые «Катюши» в первом бою были заминированы

26 марта 2025 16:10
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Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал.

РСЗО «Катюша» в проекте СТВ «Символы Победы».

Не отдать врагу любой ценой! Знаменитые «Катюши» в первом бою были заминированы-2

3 июля 1941 года батарея, вооруженная семью боевыми машинами БМ-13, одной 122-мм гаубицей, которую использовали в качестве пристрелочной, 44 автомобилями, тремя заправками ГСМ, была отправлена на Западный фронт. Личный состав батареи составлял 160 человек.

Не отдать врагу любой ценой! Знаменитые «Катюши» в первом бою были заминированы-4

Марина Смирнова, внучка Ивана Флерова:
Когда выехала батарея из Москвы 3 июля 1941 года, она ехала по Минскому шоссе только ночью, потому что была полная секретность, все зачехленные. Учили всех на ходу, никаких записей нельзя было делать, все было только, как говорится, на слух, и передвижение батареи было только ночью. Когда они прибыли в расположение какой-то назначенной части, никто даже не знал вообще: кто, что, какие, откуда.

Не отдать врагу любой ценой! Знаменитые «Катюши» в первом бою были заминированы-6

Немногим было известно и о том, что все реактивные установки были заминированы. На каждой из автомобилей было установлено 20-килограммовое специальное взрывчатое устройство.

Не отдать врагу любой ценой! Знаменитые «Катюши» в первом бою были заминированы-8

Анна Сосновская, старший научный сотрудник военно-исторического музея им. Заслонова (Орша):
Во время пути Флеров объяснил предназначение непонятного ящичка в кабине шофера. Таким образом, солдаты были извещены о том, что они должны сделать, что им ни в коем случае нельзя допустить попадание этого оружия в руки врага, уничтожить любой ценой, хоть бы и собственной жизни.

# Великая Отечественная война # История

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