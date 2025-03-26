Не отдать врагу любой ценой! Знаменитые «Катюши» в первом бою были заминированы

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал. РСЗО «Катюша» в проекте СТВ «Символы Победы».

3 июля 1941 года батарея, вооруженная семью боевыми машинами БМ-13, одной 122-мм гаубицей, которую использовали в качестве пристрелочной, 44 автомобилями, тремя заправками ГСМ, была отправлена на Западный фронт. Личный состав батареи составлял 160 человек.

Марина Смирнова, внучка Ивана Флерова:

Когда выехала батарея из Москвы 3 июля 1941 года, она ехала по Минскому шоссе только ночью, потому что была полная секретность, все зачехленные. Учили всех на ходу, никаких записей нельзя было делать, все было только, как говорится, на слух, и передвижение батареи было только ночью. Когда они прибыли в расположение какой-то назначенной части, никто даже не знал вообще: кто, что, какие, откуда.

Немногим было известно и о том, что все реактивные установки были заминированы. На каждой из автомобилей было установлено 20-килограммовое специальное взрывчатое устройство.