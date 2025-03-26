В посёлке Дружный Пуховичского района появится начальная школа на 450 мест

Современная начальная школа откроется в поселке Дружный Пуховичского района в новом учебном году. Рассчитан объект будет на 450 мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здание уже определили – это бывший детский сад. Здесь ожидается обновление. Ремонты будут проводиться комплексно: как внутри, так и снаружи. Их общая стоимость – порядка 12 миллионов рублей. Закупят новую мебель и оборудование. Сейчас уже начаты подготовительные работы.

Сергей Виноград, начальник управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома:

Хочется отметить, что достойно выступили мы в области дополнительного образования. Наш центр дополнительного образования детей и молодежи «Світанак» стал лучшим в области в своей номинации. Также физкультурно-оздоровительный центр «Виктория» Пуховичского района занял первое место по итогам соревнований «Минщина спортивная». Поэтому это отрядные результаты, но в то же время это и высокая планка, которую нужно будет удержать и в 2025-м, плюс достигнуть еще новых каких-то результатов.

В прошлом году в Минской области ввели в строй две новые средние школы и одно дошкольное учреждение. Приобрели 78 автобусов для подвоза детей.