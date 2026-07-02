Великобритания обяжет беженцев возмещать расходы на соцобеспечение

Британское правительство включило в новый законопроект об иммиграции норму, согласно которой получившие убежище люди должны будут вернуть государству около 10 тысяч фунтов за проживание и соцобеспечение – после того, как они начнут зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.