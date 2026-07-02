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Великобритания обяжет беженцев возмещать расходы на соцобеспечение

02 июля 2026 06:40
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Британское правительство включило в новый законопроект об иммиграции норму, согласно которой получившие убежище люди должны будут вернуть государству около 10 тысяч фунтов за проживание и соцобеспечение – после того, как они начнут зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания обяжет беженцев возмещать расходы на соцобеспечение-2

Министерство внутренних дел сможет корректировать размер сбора и ежемесячных выплат. Возмещать расходы придется и тем, чьи ходатайства об убежище отклонены, при условии, что их доход соответствует установленному правительством порогу. Инициатива вызвала резкую критику правозащитных организаций: по их мнению, она создает дополнительную финансовую нагрузку на людей, которые пытаются наладить жизнь.

# Великобритания

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