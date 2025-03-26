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Педагоги Минской области изучат китайский опыт цифровизации сельского хозяйства

26 марта 2025 14:29
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Изучение опыта внедрения цифровых технологий в области сельского хозяйства. Педагоги Минской области отправились в Китай. Они уже посетили сельскохозяйственную школу провинции Хайнань – одно из ведущих учреждений среднего профессионального образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Педагоги Минской области изучат китайский опыт цифровизации сельского хозяйства-2

Стороны обсудили пути взаимодействия между предприятиями и образовательными учреждениями в области подготовки кадров. Белорусская сторона также заинтересована в изучении цифровизации сельского хозяйства – в 2024-м Китай запустил пятилетнюю программу действий по ускорению цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли. Именно в Поднебесной обусловили необходимость внедрения в сферу АПК таких цифровых инструментов, как большие данные, системы GPS-навигации и искусственный интеллект.

# Беларусь-Китай # Сельское хозяйство

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