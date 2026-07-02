«Из IT – на землю»: Минсвязи и ДОСААФ провели патриотическую акцию

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

Мы предложили нашим айтишникам, работникам в сфере телекоммуникаций немножечко бросить себе вызов и совершить первый в жизни прыжок с парашютом. И сегодня нам это успешно удалось. Мы решили посвятить эту акцию Дню Независимости, потому что в этом, мне кажется, есть особый смысл. Прыжок с парашютом – это шаг, который ты от себя не ждешь. Это вызов самому себе и это попытка сделать что-то неожиданное, то, чего ты никогда не делал. И мне кажется, что сегодня наши парашютисты доказали в первую очередь сами себе, что они способны на поступок, что они пригодны не только к офисной работе, но и к реальным действиям в случае необходимости.

Совместный полет показал: специалисты отрасли умеют работать в команде, готовы к любым вызовам – как в цифровой среде, так и в реальной жизни. Все участники успешно и безопасно приземлились. В Минсвязи отмечают: акция вызвала гораздо больший отклик, чем ожидалось, и уверены, что такой экстремальный тимбилдинг станет доброй традицией и будет набирать популярность среди специалистов отрасли.