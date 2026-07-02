Прямой эфир

«Из IT – на землю»: Минсвязи и ДОСААФ провели патриотическую акцию

02 июля 2026 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские айтишники и связисты покорили небо. Министерство связи и информатизации совместно с Белорусским профсоюзом работников цифрового развития и связи и Минским аэроклубом ДОСААФ организовали спортивно-патриотическую акцию «Из IT – на землю», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Из IT – на землю»: Минсвязи и ДОСААФ провели патриотическую акцию-2

Участники – разработчики, специалисты IT-компаний, сотрудники операторов связи и работники Парка высоких технологий – совершили свой первый прыжок с парашютом, посвятив его Дню Независимости. Возглавил подъем в небо министр связи и информатизации Кирилл Залесский. Из-за большого количества желающих мероприятие прошло в несколько этапов. 

«Из IT – на землю»: Минсвязи и ДОСААФ провели патриотическую акцию-4

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:
Мы предложили нашим айтишникам, работникам в сфере телекоммуникаций немножечко бросить себе вызов и совершить первый в жизни прыжок с парашютом. И сегодня нам это успешно удалось. Мы решили посвятить эту акцию Дню Независимости, потому что в этом, мне кажется, есть особый смысл. Прыжок с парашютом – это шаг, который ты от себя не ждешь. Это вызов самому себе и это попытка сделать что-то неожиданное, то, чего ты никогда не делал. И мне кажется, что сегодня наши парашютисты доказали в первую очередь сами себе, что они способны на поступок, что они пригодны не только к офисной работе, но и к реальным действиям в случае необходимости.

Совместный полет показал: специалисты отрасли умеют работать в команде, готовы к любым вызовам – как в цифровой среде, так и в реальной жизни. Все участники успешно и безопасно приземлились. В Минсвязи отмечают: акция вызвала гораздо больший отклик, чем ожидалось, и уверены, что такой экстремальный тимбилдинг станет доброй традицией и будет набирать популярность среди специалистов отрасли.

# Министерство связи и информатизации Республики Беларусь # Кирилл Залесский

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил лесоводов с 90-летием с момента образования органа управления лесным хозяйством
02 июля 2026 06:24

Лукашенко поздравил лесоводов с 90-летием с момента образования органа управления лесным хозяйством

В преддверии Дня Независимости Хренин вручил военнослужащим Вооруженных Сил госнаграды
02 июля 2026 06:11

В преддверии Дня Независимости Хренин вручил военнослужащим Вооруженных Сил госнаграды

В Джакарте проходят официальные переговоры Александра Лукашенко и Прабово Субианто
02 июля 2026 05:59

В Джакарте проходят официальные переговоры Александра Лукашенко и Прабово Субианто