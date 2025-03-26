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В Минской области посеяно 15 тыс. гектаров яровых зерновых и зернобобовых

26 марта 2025 14:27
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План сева ранних яровых зерновых и зернобобовых в Беларуси выполнен более чем на 22 %. В Минской области уже прошли 15 тысяч гектаров. Завершить эти работы планируют до 1 апреля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Готовность техники, наличие запчастей, соблюдение технологий. От всех слагаемых зависит будущий урожай.

В Минской области посеяно 15 тыс. гектаров яровых зерновых и зернобобовых-2

Трудовой стаж механизатора Андрея Шидловского 17 лет. Весны и выхода в поле ждал с нетерпением. Зимой работал в мехмастерских, ремонтировал технику. А теперь уже вовсю трудится на хлебных нивах. В хозяйстве «Богдановское» сейчас ведут вторую подкорму озимых. 

В Минской области посеяно 15 тыс. гектаров яровых зерновых и зернобобовых-4

Андрей Шидловский, механизатор сельхозпредприятия «Богдановское»:
Машину готовили, привозили запчасти, подготавливали к посевной. Вышли 5 или 6 марта.

В Минской области посеяно 15 тыс. гектаров яровых зерновых и зернобобовых-6

Сейчас в хозяйстве завершают обработку полей азотными удобрениями. Далее приступят к химпрополке. Параллельно с озимыми ведутся работы на полях с яровыми культурами. Например, уже посеяли ячмень. Одни из первых в районе. 

Подробнее в видеоматериале.

# Посевная кампания

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