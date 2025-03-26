В Минской области посеяно 15 тыс. гектаров яровых зерновых и зернобобовых

План сева ранних яровых зерновых и зернобобовых в Беларуси выполнен более чем на 22 %. В Минской области уже прошли 15 тысяч гектаров. Завершить эти работы планируют до 1 апреля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Готовность техники, наличие запчастей, соблюдение технологий. От всех слагаемых зависит будущий урожай.

Трудовой стаж механизатора Андрея Шидловского 17 лет. Весны и выхода в поле ждал с нетерпением. Зимой работал в мехмастерских, ремонтировал технику. А теперь уже вовсю трудится на хлебных нивах. В хозяйстве «Богдановское» сейчас ведут вторую подкорму озимых.

Андрей Шидловский, механизатор сельхозпредприятия «Богдановское»:

Машину готовили, привозили запчасти, подготавливали к посевной. Вышли 5 или 6 марта.