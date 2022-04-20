Не оставляйте средства на подоконнике и в ванной. Как правильно хранить косметику?

У многих женщин полочки с декоративной косметикой и уходовыми средствами напоминают косметические отделы магазинов. Постепенно они начинают заполнять пространство даже в ванной и холодильнике. Как же правильно хранить любимые бьюти-средства, чтобы они делали нас здоровее и краше, а не вредили?

Диана Кондратьева, визажист:

Косметику лучше всего не хранить в ванной или на подоконнике, где есть прямое попадание солнечных лучей, потому что именно в этих местах большой перепад температуры и влажности, соответственно, все текстуры будут портиться. В холодильнике следует хранить только средства уходовой косметики, которые для этого предназначены, например, патчи или маски одноразовые.

Каждое косметическое средство имеет свой срок годности. И многие думают, что это именно та дата, которая указана на упаковке. На самом деле все несколько сложнее. На каждом продукте есть специальная маркировка, которая обозначает, сколько можно хранить продукт после вскрытия.

Екатерина Карпилович, врач-дерматовенеролог, косметолог:

Самая скоропортящиеся косметика – это жидкие и кремообразные формы, то есть это влажная среда, где хорошо и комфортно развиваться бактериям либо другим патогенным микроорганизмам. Натуральная косметика, как правило, хранится меньше по сроку, чем косметика с более высоким содержанием консервантов. Желательно такую косметику хранить в сухом прохладном месте, обязательно смотреть количество месяцев возможного использования после вскрытия данной упаковки, либо хранить ее в холодильнике. Часто мы не задумываемся, как бактерии попадают в нашу косметику. Не секрет, что чаще это происходит из-за контакта с руками. Поэтому по возможности лучше использовать средства с дозаторами.

Диана Кондратьева:

Если текстура предполагает открытую банку, которую не нужно выдавливать, а именно забирать оттуда средства, то ни в коем случае не забирать его пальцем. Лучше это сделать либо шпателем, либо обратной стороной кисточки, чтобы не осеменять ее своими бактериями и не уменьшать срок годности. Немаловажную роль в косметичке каждой женщины играют кисти. Они помогают создавать макияж, который не позволит отвести от вас взгляд, но не нужно забывать тщательно мыть этих незаменимых помощников. Ведь они плотно контактируют с нашей кожей и могут приводить к распространению бактерий.

Диана Кондратьева:

Как правило, кисти для сухих текстур можно мыть раз в неделю или в две, смотря как часто вы краситесь. Мыть кисти нужно обычным туалетном мылом, тщательно вспенить и хорошо промыть кисточку. Держать кисть нужно ворсом вниз, чтобы внутри кисточки влага не разрушала клей, чтобы кисточка служила дольше. Сушить нужно горизонтально, вдали от нагревательных приборов, чтобы не пересушить ворс. Кисти для кремовых текстур необходимо мыть после каждого применения. Неправильное хранение косметики и редкая гигиена аксессуаров чревата печальными последствиями для кожи.