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Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей

20 июня 2018 14:24
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Перед нами – три совершенно разных девушки. У них разный тип лица, разный цвет волос, и – совершенно разные брови. И на их примере мы попробуем разобраться, какие продукты  для коррекции бровей лучше всего подойдут именно вам.

Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей-1

Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:  
Если вы такая же яркая блондинка, как наша Юлия, но при этом у вас достаточно тёмные волоски в бровях, вы можете их слегка подтеплить и сделать светлее.

Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей-4

Лучшее средство, на котором вы можете остановиться – это гель для бровей.

При этом – тонирующий гель для бровей.

Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей-7

Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей-9

Помните: такие гели почти всегда содержат мелкие волоски микрофибры, тем самым добавляя объём.

Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей-12

Инна Леута:
У брюнетки Лады – красивые, пышные брови.

Они очень хорошо подходят ей по тону, по цвету.

Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей-15

Для того, чтобы чуть-чуть скорректировать форму и сделать их немножко шире, лучше всего подойдут перманентные лайнеры для бровей.

Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей-18

Если и густота, и форма бровей вас устраивает – не стоит утяжелять такие брови ни карандашами, ни тенями, не помадками. Лёгкие штрихи лайнера – то, что нужно для идеальной – и естественной – брови.

Просто дорисуйте недостающие волоски.

Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей-21

И ещё один плюс – перманентный лайнер будет держаться весь день.

Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей-24

Инна Леута:
Шатенка Яна тонировала волосы в рыжий цвет. И волоски в бровях хочется также немножко подтеплить.

Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей-27

Лучше всего подойдут тинты для бровей.

Особенно в летний период, поскольку они очень пигментированные и очень стойкие.

Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей-30

Тинты удобны тем, что их очень легко миксовать друг с другом – у вас всегда будет шанс найти идеальный цвет, который подойдет именно вам.

Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей-33

Наносить их лучше всего плотной натуральной кистью – лучше всего из колонка или из соболя.

Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей-36

И ещё одно важное качество тинтов – они очень медленно расходуются. 

Тинт особенно подойдёт тем, у кого волоски бровей очень тонкие.

Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей-39

# Нанесение макияжа # общество # Инна Леута

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