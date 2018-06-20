Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей

Перед нами – три совершенно разных девушки. У них разный тип лица, разный цвет волос, и – совершенно разные брови. И на их примере мы попробуем разобраться, какие продукты для коррекции бровей лучше всего подойдут именно вам.

Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:

Если вы такая же яркая блондинка, как наша Юлия, но при этом у вас достаточно тёмные волоски в бровях, вы можете их слегка подтеплить и сделать светлее.

Лучшее средство, на котором вы можете остановиться – это гель для бровей. При этом – тонирующий гель для бровей.

Помните: такие гели почти всегда содержат мелкие волоски микрофибры, тем самым добавляя объём.

Инна Леута:

У брюнетки Лады – красивые, пышные брови. Они очень хорошо подходят ей по тону, по цвету.

Для того, чтобы чуть-чуть скорректировать форму и сделать их немножко шире, лучше всего подойдут перманентные лайнеры для бровей.

Если и густота, и форма бровей вас устраивает – не стоит утяжелять такие брови ни карандашами, ни тенями, не помадками. Лёгкие штрихи лайнера – то, что нужно для идеальной – и естественной – брови. Просто дорисуйте недостающие волоски.

И ещё один плюс – перманентный лайнер будет держаться весь день.

Инна Леута:

Шатенка Яна тонировала волосы в рыжий цвет. И волоски в бровях хочется также немножко подтеплить.

Лучше всего подойдут тинты для бровей. Особенно в летний период, поскольку они очень пигментированные и очень стойкие.

Тинты удобны тем, что их очень легко миксовать друг с другом – у вас всегда будет шанс найти идеальный цвет, который подойдет именно вам.

Наносить их лучше всего плотной натуральной кистью – лучше всего из колонка или из соболя.