Гигантский морской корабль, волейбольная площадка и скейт-пространство: в Жодино к юбилею города обновили парк культуры и отдыха

Новости Беларуси. Подготовка к юбилею. К своему 55-летию Жодино изменится до неузнаваемости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подарком местным жителям станет обновленный парк культуры и отдыха. Здесь уже выполнили большую часть работы. Территорию разделили на три зоны: детскую, спортивную и экологическую. Первую уже открыли для игр. Гигантский морской корабль ежедневно атакуют маленькие жодинцы.

Завершают работу и на площадке со спортивными тренажерами, которые подходят и для людей с ограниченными возможностями. В экологической зоне в будущем жители смогут отдохнуть вблизи искусственного водоема. А еще в парке появится веревочный городок и скалодром.

Александр Шило, заместитель председателя Жодинского горисполкома:

В праке были аттракционы в свое время. Они пришли в негодность, их демонтировали. На сегодняшний день каких-либо развлечений в нашем парке нет. Теперь здесь будет создана новая волейбольная площадка для пляжного волейбола и скейт-парк, на котором 21 числа пройдут соревнования. Здесь постоянно гуляет молодежь. А поскольку некоторые новые объекты запустились уже, людей стало приходить в разы больше.