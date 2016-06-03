Не нужен нам пляж египетский: на белорусских озёрах и реках – аншлаг, а вода теплее черноморской

Новости Беларуси. Температура воды в белорусских озерах и реках выше, чем в Черном море. Некоторые наши водоемы уже прогрелись до 23 градусов. Многие соотечественники отреагировали моментально и устремились вместо привычных заморских курортов к местам пляжного отдыха рядом с домом. Активный купальный сезон открыт.

Шестилетнего Ивана теплая ласковая вода манит лучше любых игрушек на берегу.

Иван Кирпичев, житель Могилева:

Вода хорошая и теплая.

На этом озере летом всегда многолюдно. Даже в будни, что уж говорить о выходных. Яркое солнце, чистый песок и приятная вода. Чем не курорт?

Оксана Кирпичева, житель Могилева:

Мы были в Украине, на пляжах Египта. Мы и здесь с таким же удовольствием отдыхаем.

Перед началом купального сезона на белорусских пляжах был наведен порядок, появились новые лежаки. Санслужбы проверили качество воды. По результатам лабораторных исследований временно запрещено купание в трех водоемах.

Дмитрий Бузюк, врач-гигиенист Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Качество воды в Гребеневском озере до настоящего времени не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям. Купание в этом водоеме может привести у ослабленных людей или детей к кишечным отравлениям.

Всему виной чайки, считают специалисты. Птицы буквально отвоевали озеро у отдыхающих.



Ирина Гришкова, житель Могилева:

Очень грязное озеро стало. Хотелось, чтобы больше народа было, и купаться можно было. Теперь только на чаек смотрим.

Тем не менее, дефицита в местах пляжного отдыха в Беларуси нет – спасибо природе. В стране более полутысячи только официальных пляжей. Есть и такие, где можно отдохнуть за отдельную плату. Вот как здесь, в нескольких километрах от Бреста. Пляжный рай всего за 20 тысяч рублей с человека.

Наталья Бенько, житель Бреста:

Нет смысла никуда ехать. То есть у нас можно культурно, качественно отдохнуть за минимальную какую-то оплату.

Горячее время наступило и для торговли. Вместе с летним градусом уверенно идет вверх спрос на мороженое и прохладительные напитки.

Ольга Бендик, житель Могилева:

В Беларуси можно великолепно отдохнуть. И не нужно физических затрат на перелеты. Здесь солнце, пляж, сервис.

Самая теплая погода в Беларуси еще впереди. По прогнозам синоптиков, настоящий зной придет во второй половине июля и первой половине августа. А нынешнее лето будет даже жарче обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.